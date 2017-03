Giá vàng thế giới đang tăng nhanh trở lại

Sự suy yếu của đồng bạc xanh sau khi giá đạt mức cao nhất trong ba năm hôm thứ Sáu tuần trước và tình trạng bạo lực leo thang ở Ai Cập là nhân tố hỗ trợ đắt lực cho giá vàng đi lên.



Một số nhận định cho rằng bạo lực tại Ai Cập sẽ còn căng thẳng trong những ngày tới và thậm chí tình trạng bất ổn dân sự này có thể lan sang các nước khác ở Trung Đông. Do đó, vai trò trú ẩn tài sản an toàn của vàng đang được nhiều người nhòm ngó.



Chốt phiên Mỹ ngày 8/7, các hợp đồng giao ngay tăng gần 14 USD, lên sát 1.237 USD. Kỳ hạn giao tháng Tám đóng cửa ngày quanh 1.236,10 USD, tăng khoảng 23 USD so với phiên liền trước.



Đầu giờ sáng nay ở châu Á, sau vài phút giao dịch thăm dò, thị trường bắt đầu tăng tốc. Đến 9h Hà Nội, giá giao ngay là 1.249,10 USD một ounce, tăng thêm gần 12 USD so với lúc mở cửa. Vài phút sau, mốc 1.250 đã bị phá vỡ, có lúc lên 1.253 USD một ounce.



Nếu căn cứ theo tỷ giá ngân hàng 21.246 đồng, mỗi lượng vàng thế giới quy đổi hiện có giá khoảng 32,1 triệu đồng (chưa gồm các loại thuế, phí, gia công...). Còn nếu tính tỷ giá "chợ đen" 21.900 đồng thì giá quy đổi đạt gần 33,1 triệu đồng mỗi lượng. Trong khi đó, mức giá đóng cửa ngày 8/7 của vàng miếng trong nước xoay quanh 37,25-37,67 triệu đồng.



Hiện nay thị trường chờ đợi bản báo cáo thương mại mới nhất của Trung Quốc sẽ được công bố vào thứ Tư tuần này và biên bản họp cuối cùng của Ủy ban Thị trường mở thuộc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FOMC). Hướng đi của giá vàng sẽ chịu những tác động nhất định từ những thông tin này.





Theo Lệ Chi (VNE)