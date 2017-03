Giá vàng thế giới giằng co quanh mốc 1.800 USD

Xu hướng phục hồi bắt đầu nhen nhóm từ phiên châu Âu chiều qua và vào lúc gần chốt phiên, giá băng qua mốc 1.800 USD, suýt chạm 1.810 USD mỗi ounce. Trên sàn Comex (Mỹ), vàng giao tháng 12 tăng 30,2 USD (tương đương 1,7%) chốt ở 1.809,1 USD mỗi ounce. Vàng giao ngay chốt phiên ở 1.802 USD/ounce, tăng gần 25 USD so với phiên trước đó.



Việc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) trong ngày hôm nay có thể sẽ thông qua gói kích thích kinh tế để cứu nền kinh tế nước này cũng là nhân tố “vực” giá vàng ngóc dậy. Tin tức từ Bloomberg, các chuyên gia dự báo, trong cuộc họp này, có thể FED sẽ quyết định thay thế một số trái phiếu chính phủ ngắn hạn trong danh mục đầu tư 1,65 nghìn tỷ USD của Ngân hàng Trung ương với các khoản nợ đáo hạn dài hơn trong hồ sơ dự thầu để chi phí đi vay thấp hơn.



Ngoài ra, những thông tin từ việc Standard & Poors hạ bậc xếp hạng tín nhiệm của Italy mà không thông báo trước cũng đang làm tăng thêm lo ngại về cuộc khủng hoảng nợ công tại châu Âu. Theo các chuyên gia, có khả năng, động thái này của tổ chức xếp hạng tín nhiệm hàng đầu thế giới có thể sẽ càng làm cho chi phí vay của các nước trong khu vực EU tăng thêm.



Chính điều này khiến nhà đầu tư cân nhắc nhiều hơn về việc quay lại với thị trường vàng sau khi đã chốt lời mấy ngày qua. Trong phiên giao dịch hôm qua, quỹ SPDR Gold Trust tiếp tục mua thêm 0,3 tấn, nâng tổng số nắm giữ lên 1.252,21 tấn. Từ đầu tháng tới nay, quỹ này đã mua ròng 20,8 tấn.



Tuy nhiên, tới phiên giao dịch châu Á sáng nay, thị trường lại bắt đầu điều chỉnh, đã có lúc giá rơi xuống dưới 1.800 USD. Lúc 7h46 Hà Nội, giá giao ngay trên bảng điện tử Kitco.com chốt 1.800 USD một ounce, tương đương 45,3 triệu đồng một lượng quy đổi theo tỷ giá bán của Ngân hàng Ngoại thương. Nếu tính theo tỷ giá thị trường tự do (21.080 đồng một đôla), cộng các chi phí nhập khẩu và gia công, giá vàng hiện tương đương gần 46 triệu đồng.



Giá vàng SJC đóng cửa hôm qua ở mức 46,8-46,95 triệu đồng một lượng. Sức mua được các doanh nghiệp ghi nhận là tăng gấp đôi, thậm chí gấp ba ngày thường. Nguồn cung vàng hiện nay không khan hiếm, các doanh nghiệp đã nhận quota nhập khẩu đợt ba. Tuy nhiên, khoảng cách giữa giá vàng trong nước và thế giới hiện vẫn quá xa so với mức 400.000 đồng một lượng mà Ngân hàng Nhà nước kỳ vọng.





Theo Tuệ Minh ( VNE)