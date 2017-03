Giá vàng thế giới phục hồi

Đầu phiên châu Á, giá liên tiếp sụt giảm, có lúc rơi xuống 1.761 USD một ounce, mức thấp nhất kể từ 26/8 sau thông tin Ngân hàng Trung ương châu Âu phối hợp với các ngân hàng lớn khác trên thế giới tung ra một số lượng lớn tiền USD vay nhằm giải quyết vấn đề thanh khoản những tháng cuối năm. Điều này đã giúp cho các nhà hoạch định chính sách lạc quan hơn về khủng hoảng nợ công châu Âu.



Tuy nhiên, khi xuống vùng giá thấp, gặp phải lực mua bắt đáy của các nhà đầu tư, thị trường đã nhanh chóng hồi phục. Đà đi lên được củng cố nhờ một khảo sát cho thấy người Mỹ đang tỏ ra bi quan về triển vọng của nền kinh tế. Trước đó, báo cáo lạm phát và tỷ lệ thất nghiệp trong tháng 8 của quốc gia này cho thấy, tình hình kinh tế vẫn còn u ám. Mức tăng chỉ số giá tiêu dùng tháng 8 là 0,4%, gần bằng 0,5% hồi tháng 7. Trong khi lượng đơn xin trợ cấp thất nghiệp trong tuần trước cũng tăng thêm 11.000, đưa số đơn lên mức gần 430.000.



Nhờ vậy, kim loại quý quốc tế trong phiên New York tăng khá mạnh. Từ dưới 1.780 USD, giá vọt lên 1.820 USD, tăng khoảng 40 USD. Sau đó, vàng đóng cửa tuần tại mốc 1.812,50 USD một ounce, tăng gần 23 USD so với phiên liền trước.



Cùng lúc, vàng giao tháng 12 trên sàn Comex của New York cũng chốt tuần tăng 33,3 USD (tương đương 1,9%) quanh 1.814,70 USD. Tính chung cả tuần, giá vàng giảm 2,4%.



Hiện số người tin giá vàng giảm trong ngắn hạn đã trội hơn so với quan điểm cho là giá sẽ tăng. Kitco.com tiến hành khảo sát với 28 người đầu tư, chuyên gia vàng, và cho ra kết quả, 9 người nhận định giá sẽ lên, 15 người nghĩ giảm và 4 nhìn nhận giá đi ngang.



Tỷ giá liên ngân hàng sáng nay, theo công bố của Ngân hàng Nhà nước, vẫn ở mức 20.628 đồng. Hai ngân hàng lớn là Vietcombank và Vietinbank vẫn để giá mua bán quanh 20.830-20.834 đồng (mua vào - bán ra).





Theo Lệ Chi (VNE)