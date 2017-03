Giá vàng thế giới tiếp tục giảm nhờ thông tin tích cực từ Mỹ

Thêm vào đó, đồng USD mạnh lên cũng không hỗ trợ cho giá kim loại quý.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 16/12/2010 trên Sàn giao dịch kim loại New York (COMEX), giá vàng giao ngay giảm hơn 1% xuống 1.361,65 USD/ounce, sau khi đã có lúc giảm xuống 1.361,35 USD/ounce, mức thấp nhất kể từ cuối tháng 11/2010 đến nay, trong khi giá vàng giao tháng 2/2010 giảm 18,1 USD xuống 1.386,2 USD/ounce.

Trong phiên giao dịch sáng 17/12/2010 trên sàn giao dịch Singapore, giá vàng giao ngay "loanh quanh" ở mức 1.370,55 USD/ounce, và giá vàng kỳ hạn cũng không mấy thay đổi khi xoay quanh mức 1.371,3 USD/ounce.

Lý do khiến giá vàng tạm ngừng leo dốc trong mấy phiên gần đây là do các số liệu kinh tế khả quan tại Mỹ (như lượng người xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu trong tuần trước đã giảm, hoạt động công nghiệp tại khu vực Trung Mỹ trong tháng 12/2010 đã tăng với tốc độ nhanh nhất trong vòng 5 năm rưỡi trở lại đây), cũng như việc các nhà lãnh đạo EU đang tích cực thúc đẩy một kế hoạch nhằm tạo ra một hệ thống tài chính an toàn về lâu dài cho khu vực từ năm 2013 trở đi.

Mặt khác, Ngân hàng trung ương châu Âu (ECB) cũng quyết tâm thúc đẩy cuộc chiến chống chống lại cuộc khủng hoảng nợ đã tàn phá khu vực này.

Trước đó, việc hãng xếp hạng tín dụng Moody tuyên bố có thể hạ mức xếp hạng của Tây Ban Nha đã thổi bùng lên tâm lý lo ngại về nguy cơ lây lan của cuộc khủng hoảng nợ tại Eurozone, khi mà Hy Lạp và Ireland vẫn đang phải đánh vật với những khó khăn về tài chính. Mối lo ngại này đã đưa vàng lên mức cao kỷ lục 1.430,95 USD/ounce vào hồi đầu tháng 12/2010.

Tuy nhiên, việc đồng USD phục hồi trong mấy phiên vừa qua đã làm át đi tâm lý tìm đến vàng như một nơi trú ẩn an toàn, khiến kim loại quý không còn "tự do nhảy múa" nữa.

Ngoài ra, trong số những nhân tố "đè" giá vàng đi xuống trong phiên cuối tuần một phần còn do ảnh hưởng từ sự phục hồi của thị trường chứng khoán Mỹ và châu Âu trong phiên 16/12/2010, khi cả ba chỉ số chính của Phố Wall cũng như các sàn chủ chốt của châu Âu đều xanh điểm.

Trong một thông tin có liên quan, Quỹ giao dịch vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust ngày 16/12/2010 cho biết, lượng vàng nắm giữ của quỹ tính đến ngày 16/12/2010 đã giảm xuống còn 1.283,757 tấn, mức thấp nhất trong vòng hai tháng qua, và giảm tiếp so với mức 1.286,187 tấn của ngày 15/12/2010 trước đó. Mức nắm giữ kỷ lục của quỹ này là 1.320,436 tấn, được lập vào ngày 29/6.

Tại thị trường Hongkong, giá vàng vào lúc đóng cửa phiên ngày 17/12/2010 ở mức giá 1.375-1.376 USD/ounce, giảm so với biên độ giá lúc đóng cửa phiên trước là 1.384-1.385 USD/ounce.

