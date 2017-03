Giá vàng thế giới tiếp tục lao dốc

Chỉ số đồng bạc xanh tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 8/2010 cùng với báo cáo cho thấy niềm tin tiêu dùng của người Mỹ trong tháng 5 tăng lên mức cao nhất 6 năm đã khiến giới đầu tư đẩy mạnh bán ra, khiến giá vàng lao dốc phiên thứ 7 liên tiếp.



Ngoài ra, việc thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm 4 tuần liền cũng làm cho vàng mất đi giá trị. Cuối ngày 17/5 (theo giờ Hà Nội), mỗi ounce đã rớt mạnh gần 30 USD so với mở cửa, xuống mức thấp nhất trong ngày 1.355 USD một ounce.



Sau đó, giá phục hồi nhẹ và chốt tuần tại mốc 1.360,20 USD, giảm gần 25 đôla Mỹ so với phiên liền trước. Cùng lúc, giá vàng giao tháng Sáu đóng cửa ngày quanh 1.364,70 USD, sụt giảm gần 5% giá trị trong tuần, tương đương gần 110 USD.



Nếu căn cứ theo tỷ giá ngân hàng 21.000 đồng, mỗi lượng vàng giao ngay quy đổi hiện có giá khoảng 34,43 triệu đồng (chưa gồm các loại thuế, phí, gia công...). Trong khi đó, mức giá đầu ngày hôm nay của vàng miếng trong nước xoay quanh 40,70-40,90 triệu đồng, tức cao hơn giá thế giới hơn 6,4 triệu đồng mỗi lượng.



Giá vàng quốc tế giảm mạnh 7 ngày liền trong khi trong nước chưa điều chỉnh kịp. Do vậy, khoảng cách giữa vàng nội và ngoại đã nới khá rộng, chỉ còn thấp hơn mức kỷ lục hôm 16/4 khoảng 500.000 đồng.



Theo khảo sát của Kitco.com, trong số 25 người tham gia trả lời phỏng vấn, gồm các chuyên gia, nhà đầu tư... có 9 ý kiến cho rằng giá vàng tăng trong tuần tới, trong khi 17 người nhìn nhận giá giảm và 2 giữ quan điểm trung lập.



Người đứng đầu FED tại San Francisco - John Williams là một trong ba người có nhận định Cục Dự trữ liên bang Mỹ sẽ sớm dừng chương trình kích thích kinh tế. Theo ông, khả năng cơ quan này sẽ giảm quy mô gói 85 tỷ mua trái phiếu hàng tháng vào mùa hè năm nay. Và nếu điều này xảy ra, đồng USD tiếp tục tăng giá, gây sức ép lên vàng.



Hôm 16/5, ông Ric Deverell, trưởng bộ phận nghiên cứu hàng hóa của Credit Suisse dự báo, giá mặt hàng kim loại quý có thể được giao dịch ở 1.100 USD mỗi ounce trong một năm tới và xuống dưới 1.000 USD trong 5 năm tiếp theo.





Theo Lệ Chi (VNE)