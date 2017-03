Giá vàng thế giới vượt ngưỡng 1.240 đôla

Trên bảng điện tử COMEX phiên ngày 12/5, giá vàng giao kỳ hạn tháng 6 tiếp tục chinh phục những đỉnh cao kỷ lục trong lịch sử, khi chốt phiên nhảy vọt 22,8 đôla, tương ứng 1,9%, leo lên ngưỡng 1.243,1 đôla mỗi ounce, mức cao nhất từ trước đến nay. Trong phiên giao dịch, đã có lúc giá vàng chạm ngưỡng 1.247,7 đôla mỗi ounce. Gói giải cứu của Liên minh châu Âu (EU) và Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) đưa ra ban đầu giúp trấn an thị trường phần nào và đẩy giá vàng xuống. Thế nhưng khi nỗi nghi ngờ của nhà đầu tư trở lại, giá kim loại quý lại bị đẩy lên cao hơn. Các chuyên gia phân tích cho rằng, gói giải cứu của EU và IMF sẽ đẩy cao lạm phát, yếu tố hỗ trợ lớn cho giá vàng trong vai trò công cụ đầu tư ngừa lạm phát.

Trong khi đó, thị trường dầu thô diễn biến trái chiều. Giá dầu thô ngọt nhẹ giao tháng 7 trên trung tâm giao dịch hàng hóa lớn nhất thế giới NYMEX giảm 72 cent, tương đương 0,9%, xuống 75,65 đôla một thùng – mức thấp nhất trong 3 tháng. Tại London, giá dầu Brent biển Bắc lại bất ngờ tăng khá 0,5%, lên 82,55 đôla mỗi thùng. Mức chênh lệch giữa hai xu hướng của giá dầu cho thấy nhà đầu tư đang đặt những kỳ vọng khác nhau về triển vọng tăng trưởng của các nền kinh tế. Hôm qua, Cơ quan năng lượng Mỹ công bố dự trữ hàng tồn khi tại Cushing, nơi dầu thô tại sàn NYMEX được vận chuyển, trong tuần kết thúc ngày 7/5 đã tăng lên 37 triệu thùng, cao hơn tất cả mọi dự báo.

Trên thị trường ngoại hối, đồng đôla tiếp tục tăng giá so với euro. Sự lưỡng lự của các nhà đầu cơ tiền tệ đã giúp đồng bạc xanh tiếp tục trở thành "điểm đến tránh bão an toàn nhất" trong tình hình hiện nay. Chỉ số USD-Index, kim chỉ nam đo lường tương quan giá trị của đồng đôla với một rổ gồm 6 đồng tiền mạnh, tăng thêm 38,4 điểm, lên mức 84,85 điểm. Các nhà phân tích cho biết, hành động vừa qua của EU và IMF đã thành công phần nào trong việc xoa dịu xáo trộn trên thị trường ngoại hối, nhưng không may là các nhà làm luật sẽ tiếp tục khiến mọi người phải chờ đợi chi tiết của gói giải cứu. Giới đầu cơ hiện không có thông tin nào khác ngoài những ngờ vực, liệu đó có phải là một kế hoạch dài hạn hay chỉ là một sự hỗ trợ tức thời.

Ngày hôm qua, tân Thủ tướng Anh David Cameron đã thông qua chương trình thắt lưng buộc bụng khẩn cấp trong 50 ngày nhằm co hẹp mức thâm hụt ngân sách hiện đang ở mức báo động. Trong khi đó, tại Tây Ban Nha, chính phủ Thủ tướng Jose Luis Rodriguez Zapatero cũng đưa ra bản lộ trình cắt giảm 1,2% mức thâm hụt ngân sách so với GDP trong 2 năm tới, và hạ 5% mức lương cơ bản trong năm nay. Trong khi đó, Bồ Đào Nha đã phát hành thành công đợt đấu thầu 1 tỷ euro (1,27 tỷ đôla) trái phiếu kỳ hạn 10 năm.

Thâm hụt thương mại của Mỹ đã tăng lên mức cao trong vòng 15 tháng, do giá dầu tăng mạnh khiến kim ngạch nhập khẩu dầu thô đạt mức cao kỷ lục kể từ mùa thu năm 2008, bất chấp tăng trưởng mạnh của xuất khẩu. Tuy nhiên, mức thâm hụt lớn này là một bằng chứng cho thấy rõ hơn sự hồi phục của nền kinh tế đầu tàu thế giới. Ngày 12/5, Bộ Thương mại Mỹ cho hay, thâm hụt thương mại tháng 3 của Mỹ tăng 2,5% lên 40,4 tỷ USD, gần sát với mức dự báo 40,1 tỷ USD của các chuyên gia kinh tế. Đây là thâm hụt thương mại theo tháng lớn nhất kể từ tháng 12/2008. Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ tăng 3,2% lên 147,87 tỷ đôla, cao nhất kể từ tháng 10/2008. Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, nhập khẩu cũng tăng 3,1%, lên 188,3 tỷ đôla. Trong đó, kim ngạch nhập khẩu dầu thô đã tăng mạnh lên 22,3 tỷ đôla, mức cao nhất trong 15 tháng, do nhu cầu sử dụng và giá cả tăng vọt. Giá trung bình một thùng dầu trong tháng 3 đã tăng từ 72,92 đôla lên 74,32 đôla mỗi thùng.

Kinh tế Đức tiếp tục tăng trưởng trong quý I nhờ xuất khẩu và đầu tư doanh nghiệp tăng trưởng vượt dự báo. Khủng hoảng nợ tại châu Âu mang lại cho Đức những lợi thế bất ngờ bởi đồng euro giảm giá, giúp giá trị kim ngạch xuất khẩu của Đức tăng trưởng ấn tượng, bù lại cho sự đi xuống của xuất khẩu, tiêu dùng. Ngày hôm qua, Cơ quan thống kê Trung ương Đức (FSO) công bố, Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trong giai đoạn 3 tháng đầu năm tăng trưởng 0,2% so với quý IV/2009 và 1,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là mức phục hồi khá ấn tượng so với những kỳ vọng trước đó của giới chuyên kinh tế trong khoảng 0,1%. Trong quý IV/2009, kinh tế Đức phục hồi với tốc độ 0,5%. Ngân hàng Bundesbank của Đức dự báo, tăng trưởng GDP năm nay có thể đạt 1,6%. Kinh tế Đức năm 2009 tăng trưởng âm 5%, mức suy thoái tồi tệ nhất từ Chiến tranh Thế giới thứ Hai.

Liên minh châu Âu (EU) kêu gọi đàm phán vô điều kiện với Mỹ để giải quyết tranh chấp giữa hai hãng máy bay Boeing và Airbus liên quan tới các khoản trợ giá hiện đang được trình lên Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO). Phía Mỹ cho rằng, họ luôn sẵn sàng cho bất kỳ cuộc thảo luận nào, tuy nhiên cũng khẳng định thêm, Mỹ dành sự quan tâm chính tới các khoản trợ giá “không phù hợp với nguyên tắc của WTO” đối với máy bay thương mại. Trong nhiều năm, hai hãng máy bay Boeing của Mỹ và Airbus của châu Âu đã có nhiều khiếu nại lẫn nhau tại WTO về các khoản trợ giá. “Tôi nghĩ rằng, có thể sẽ có đàm phán mà không cần đến các điều kiện tiên quyết”, Ủy viên phụ trách thương mại EU, ông Karel De Gucht nói sau cuộc hội đàm với đại diện thương mại Mỹ Ron Kirk. Ông Karel De Gucht cho biết, các cuộc đàm phán sẽ được diễn ra trong những tuần tới. Máy bay A350 của Airbus là đối thủ cạnh tranh của máy bay Dreamliner và Boeing 777 của hãng Boeing.

Theo Nguyễn Hùng ( VNE)