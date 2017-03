Giá vàng thế giới xuyên thủng đáy 10 tháng

Biến động giá vàng giao ngay trong 30 ngày qua trên bảng thanh toán trực tuyến Kitco.

Vàng xuống đáy 10 tháng

Dầu xuống thấp nhất 6 tháng

Nông sản trồi sụt nhẹ

Theo Diệp Anh ( VnEconomy)



Đêm 16/5, dầu thô lập đáy 6 tháng, vàng trượt xuống thấp nhất trong 10 tháng.Chốt phiên giao dịch đêm qua, giá vàng kỳ hạn đã trượt xuống mức thấp nhất kể từ đầu tháng 7/2011 tới nay, sau khi có tin cho rằng Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) sẽ cắt giảm tiền cho các nhà băng Hy Lạp bất chấp nhiều báo cáo cho biết ECB sẽ tiếp tục hỗ trợ cho hệ thống ngân hàng nước này.Thêm vào đó, báo cáo từ Ngân hàng Trung ương Hy Lạp cho hay, trong phiên giao dịch đầu tiên của tuần này, người gửi tiền đã nháo nhào rút 700 triệu Euro, tương đương 890 triệu USD, ra khỏi các nhà băng Hy Lạp, đánh dấu bước leo thang mới trong xu thế tháo vốn khỏi quốc gia châu Âu này.Cụ thể, giá vàng giao tháng 6 giảm 20,50 USD, tương ứng 1,3%, xuống 1.536,60 USD/ounce tại bộ phận Comex trên sàn hàng hóa New York. Đây là mức chốt ngày thấp nhất của vàng kỳ hạn loại này kể từ phiên 7/7/2011. Giới đầu tư cho rằng, giá vàng có thể xuống dưới 1.500 USD trong vài phiên tới.Trên thị trường vàng giao ngay Kitco, giá kim loại quý này có lúc trượt xuống đáy 12 tháng khi về còn 1.527 USD/ounce. Tính tới 7h43 sáng nay (17/5 theo giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay đã tăng trở lại vùng 1.545,90 USD/ounce. Lúc 6h17 phút, giá vàng loại này đứng ở 1.539,7 USD mỗi ounce.Như vậy, kể từ sau cuộc bầu cử chính trị tại Hy Lạp tới giờ, giá vàng đã liên tục suy giảm trước sức ép từ đồng Euro suy yếu mạnh so với USD. Nhà đầu tư ngày càng thiếu tin tưởng rằng vàng có thể đảm bảo được tiêu chí "kênh trú ẩn an toàn" trong bối cảnh kinh tế thế giới đang có biến động hiện nay.Hôm qua, chỉ số đồng USD, thước đo giá trị đồng bạc xanh Mỹ so với rổ 6 loại tiền tệ khác, đã xác lập mức cao mới là 81,355 điểm, từ mức 81,286 điểm trong phiên giao dịch liền trước 15/5 tại thị trường Bắc Mỹ. Đồng USD đang hướng tới chuỗi ngày tăng giá liên tục dài nhất trong hai chục năm qua.Tương tự như vàng, giá bạc đêm qua trượt 88 cent, tương ứng 3,2%, xuống 27,20 USD/ounce. Giá đồng giảm 4 cent, tương ứng 1,1%, xuống 3,48 USD/lb. Bạch kim mất 14,3 USD, tương ứng 1%, xuống còn 1.432,20 USD/ounce. Trong khi palladium giảm 7 USD, tương ứng 1,2%, còn 594,10 USD/ounce.Cũng giống như thị trường kim loại, chịu ảnh hưởng bởi cơn biến động chính trị Hy Lạp và viễn cảnh bất ổn tài chính khu vực châu Âu cũng như thế giới do hệ lụy Hy Lạp, thị trường năng lượng đêm qua tiếp tục tuột dốc mạnh. Trong đó, mặt hàng dầu thô giao sau đã chạm đáy kể từ tháng 11 năm ngoái tới nay.Thêm vào đó, việc lượng dự trữ dầu thô của Mỹ tăng lên cao nhất trong 22 năm cũng kéo thị trường này giảm sâu hơn. Theo báo cáo của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ, trong tuần kết thúc ngày 11/5, lượng cung dầu thô tăng 2,1 triệu thùng, cung xăng giảm 2,8 triệu thùng, chế phẩm khác giảm 1 triệu thùng.Các số liệu này đều lệch pha nhiều so với con số dự báo của giới phân tích trong cuộc điều tra dư luận mới đây. Cụ thể, giới phân tích dự báo, trong tuần vừa qua, lượng cung dầu thô của Mỹ tăng 1,5 triệu thùng, lượng cung xăng giảm có 480.000 thùng, trong khi lượng cung chế phẩm khác tăng 120.000 thùng.Diễn biến cùng chiều với dầu thô, đêm qua, giá dầu sưởi giảm 4 cent, tương ứng 1,2%, xuống 2,90 USD/gallon. Xăng giảm 2 cent, xuống 2,92 USD/gallon. Trong khi đó, mặt hàng khí tự nhiên kỳ hạn tăng được 12 cent, tương ứng 4,7%, lên 2,62 USD/ triệu BTU, đưa mức tăng từ đầu tháng này tới nay lên 15%.Khác với các thị trường kim loại, năng lượng, giá cả nông sản có phần tăng giảm nhẹ hơn khá nhiều. Cụ thể, chốt phiên giao dịch đêm 16/5, giá mặt hàng cacao loại kỳ hạn tăng 24 USD, tương ứng 1,06%, lên mức 2.292 USD/tấn, trong khi giá cà phê arabica giảm nhẹ 0,22%, xuống đóng cửa ở 178 cent/lb.Giá đường thô thế giới tăng 1,62% lên mức 20,73 cent/lb. Giá yến mạch tăng 1,26% lên 341,75 cent/bushel. Giá gạo chưa xay, xát trên sàn CBOT tăng 0,5% lên 15,19 USD/cwt. Giá đậu tương giao sau tăng nhẹ 0,02% lên 1.422,25 cent/bushel. Ở chiều ngược lại, giá ngô giảm 0,28% xuống 618,25 cent/bushel.