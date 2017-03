Giá vàng thị trường châu Á giảm bốn phiên liên tiếp

Vào lúc 7 giờ 02 phút sáng theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay trên thị trường Singapore đã giảm 0,08% xuống 1.393,19 USD/ounce, giá vàng kỳ hạn tại thị trường New York cũng giảm khoảng 2 USD xuống 1.394 USD/ounce.



Hoạt động của các nhà máy ở châu Âu đã có sức tăng trưởng mạnh mẽ trong tháng Tám và kinh tế Trung Quốc khởi sắc hơn do nhu cầu gia tăng đã nâng triển vọng phục hồi kinh tế toàn cầu. Kinh tế Hoa Kỳ cũng đã có sự phục hồi tăng trưởng mạnh mẽ.



Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đang nỗ lực thuyết phục Quốc hội ủng hộ kế hoạch tấn công Syria. Hiện các nhà lập pháp trong đảng Dân chủ đang e ngại rằng Hoa Kỳ sẽ bị kéo vào một cuộc xung đột Trung Đông mới.



Sản lượng vàng trong quý 2/2013 tại Australia - nước sản xuất vàng lớn thứ hai thế giới sau Trung Quốc - tăng 5% so với cùng kỳ năm 2012 sau khi các nhà sản xuất vàng cắt giảm chi phí nhờ nâng cao chất lượng quặng vàng. Đây cũng là nhân tố khiến giá vàng đi xuống.



Trên thị trường kim loại quý khác, giá bạc giao ngay tăng 0,25% lên 24,19 USD/ounce. Giá bạch kim giao ngay tăng 0,42% lên 1.520,49 USD/ounce, còn giá palađi giao ngay tăng 0,31% lên mức 714,72 USD/ounce.





Theo Vân Anh (TTXVN)