Giá vàng thị trường châu Á giảm phiên thứ 4 liên tiếp

Tuy nhiên, Chủ tịch Fed Ben Bernanke nói rằng tùy theo đà phục hồi tiếp tục của nền kinh tế, có thể đến cuối năm nay Fed sẽ bắt đầu tính tới việc cắt giảm quy mô chương trình này xuống mức 65 tỷ USD/tháng và đến giữa năm 2014 có thể ngừng gói cứu trợ này nếu kinh tế Mỹ tiếp tục phục hồi tích cực.



Vào lúc 6 giờ 13 phút theo giờ Việt Nam, tại sàn giao dịch điện tử Singapore, giá vàng giao ngay giảm 0,4% xuống 1.344,9 USD/ounce, sau khi đã giảm 1,2% trong phiên giao dịch 19/6. Trong khi, giá vàng kỳ hạn giảm hơn 2% xuống giao dịch ở mức 1.344,10 USD/ounce.



Lượng vàng do Quỹ giao dịch vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust nắm giữ đã giảm 0,2% xuống 999,56 tấn hôm qua (19/6) và là mức thấp nhất kể từ tháng 2/2009.



Đêm qua (19/6), tại sàn giao dịch kim loại New York (COMEX), giá vàng giao ngay giảm 1,3% xuống 1.349,86 USD/ounce. Trước khi có thông báo từ Fed, giá vàng giao tháng 8/2013 tăng 7,10 USD lên 1.334 USD/ounce.



Ngay sau khi Fed thông báo đến cuối năm có thể giảm quy mô gói cứu trợ QE-3, các nhà đầu tư đã cảm thấy bất an, bán đổ cổ phiếu, làm các chỉ số chủ lực tại thị trường chứng khoán New York giảm hơn 1%. Kể từ khi Chủ tịch Bernanke thông báo Fed có thể sẽ thu hẹp quy mô chương trình mua trái phiếu hiện hành giá vàng đã đi xuống theo chỉ số S&P 500.



Trên thị trường kim loại quý khác, giá bạc giao ngay giảm 0,2% xuống 21,62 USD/ounce. Giá bạch kim giao ngay giảm 1,1% xuống 1.423,9 USD/ounce, còn giá palađi giao ngay giảm 1,7% xuống 696,4 USD/ounce.





Theo Linh Nguyễn (TTXVN)