Giá vàng tiếp tục sụt giảm trên thị trường châu Á

Vàng giảm giá trong bối cảnh các thị trường chứng khoán và đồng euro cùng bật tăng mạnh, sau khi các ngân hàng trung ương lớn trên thế giới đồng thuận cùng nhau phối hợp bơm tiền cho các ngân hàng châu Âu, nhằm cứu vãn cuộc khủng hoảng nợ công của khu vực này.



Vào khoảng 7 giờ 13 sáng 16/9 (giờ Việt Nam), trên sàn giao dịch điện tử Singapore, giá vàng giao ngay đứng ở mức 1.779,44 USD/ounce, giảm 9,20 USD/ounce so với mức đóng cửa phiên 15/9 trên thị trường New York, phiên kim loại quý để mất tới 2%.



Tại thị trường Hong Kong, giá vàng cũng giảm ngay từ lúc mở phiên cuối tuần 19/6, khi được giao dịch ở mức 7.783,13 USD/ounce, giảm 31,03 USD so với mức đóng cửa phiên 15/9 trên thị trường này.



Trước đó, trong phiên 15/9 tại thị trường London, giá vàng cũng đã rơi xuống mức thấp nhất kể từ cuối tháng Tám đến nay sau khi có những dấu hiệu cho thấy các nhà lãnh đạo khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) cam kết giữ Hy Lạp ở lại khối này, thúc đẩy tâm lý đầu tư vào các tài sản có tính rủi ro cao hơn của giới đầu tư và xa rời kênh đầu tư được coi là nơi trú ẩn an toàn như vàng.



Vàng bị lu mờ trước các kênh đầu tư khác hấp dẫn hơn như chứng khoán hay tiền tệ sau khi Eurozone nhận được sự hậu thuẫn mạnh mẽ từ các ngân hàng trung ương lớn trên thế giới, trong đó có Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED), Ngân hàng trung ương châu Âu (ECB), Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BOJ), Ngân hàng trung ương Thụy Sỹ và Ngân hàng trung ương Anh, cam kết rằng sẽ cùng phối hợp bơm tiền cho các ngân hàng của các quốc gia châu Âu đang ngập trong nợ nần để tăng tính thanh khoản trong vòng ba tháng tới.



Chốt phiên 15/9 tại London, giá vàng giao ngay giảm 2,1% xuống 1.783,49 USD/ounce, sau khi trước đó đã có lúc tụt sâu xuống 1.778,49 USD/ounce.





Theo Thùy Chi (TTXVN/Vietnam+)