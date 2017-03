Giá vàng tuần tới có thể diễn biến khó lường

Trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu vừa qua, giá vàng giao ngay trên thị trường New York, Mỹ đã giảm khoảng 2%, và là phiên sụt giảm mạnh nhất trong vòng 3 tuần qua. Lực bán ra mạnh từ các quỹ sau khi dữ liệu việc làm tại Mỹ lạc quan hơn trông đợi chính là yếu tố đã khiến kim loại quý này mất giá mạnh.









Diễn biến giá vàng tuần tới sẽ khó lường



Theo Thanh Tùng (DT)



Trong những phiên trước đó việc đồng USD tiếp tục mất giá trong khi nhu cầu vàng vật chất tăng cao đã khiến giá vàng nhiều thời điểm vượt xa mốc 1400 USD. Tuy nhiên với việc đóng cửa ở mức 1384,6 USD/ounce, giá vàng giao ngay trên thị trường thế giới đã giảm 0,3% so với cùng kỳ tuần trước. Tương tự, hợp đồng vàng tương lai giao tháng 8 cũng sụt 0,72% so với tuần trước để đóng cửa ở mức 1383 USD/ounce.Yếu tố tác động mạnh nhất khiến giá vàng đảo chiều nhanh chóng chính là báo cáo tình hình việc làm tại Mỹ. Trong tháng 5 vừa qua, đã có 175.000 việc làm được tạo mới tại nước này, tăng đáng kể so với mức 149.000 của tháng trước và vượt mức dự báo 167.000 – 172.000 việc làm mới. Điều này đồng nghĩa với khả năng Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) dừng chương trình kích thích kinh tế càng sớm thành hiện thực.“Đó là một phản xạ tự nhiên đối với báo cáo việc làm. Nhu cầu đối với vàng hiện đang trong thời kỳ ảm đạm của mùa Hè, và dữ liệu này chỉ khiến nhà đầu tư có thêm cớ để bán ra”, ông David McAlvany, CEO của công ty McAlvany Financial trực thuộc quỹ đầu tư McAlvany Wealth với khối tài sản 475 triệu USD nhận định.Báo cáo việc làm cũng cho thấy tỉ lệ thất nghiệp tại Mỹ nhích 0,1% lên 7,6%, nhưng sự biến động này chủ yếu do ngày càng nhiều người Mỹ tham gia tìm kiếm việc làm. “Số lượng việc làm được tạo mới tốt hơn dự báo, và nó cho thấy chương trình mua trái phiếu của Fed sớm muộn gì cũng kết thúc”, Phillip Streible, nhà môi giới thị trường hàng hóa và hợp đồng tương lai tại công ty R.J. O'Brien khẳng định.Nhận định về giá vàng thế giới tuần tới, trong số 22 chuyên gia tham gia khảo sát của Kitco, 9 người nhận định giá sẽ tăng trở lại, nhiều hơn chút ít so với 7 ý kiến tin vào điều ngược lại. 6 chuyên gia cho rằng vàng sẽ đứng giá.Theo ông Robin Bhar, trưởng bộ phận nghiên cứu thị trường kim loại quý của ngân hàng Societe Generale, tốc độ gia tăng việc làm mới khiến Fed càng có thêm cơ sở dừng chương trình QE3 vào cuối năm nay. “Điều này không có lợi cho giá vàng bởi vàng với tư cách một tài sản tiền tệ bị ảnh hưởng bởi các gói QE”.Những tranh luận về việc Fed ngừng chương trình nới lỏng định lượng sẽ còn tiếp tục trong 2-3 tháng tới, điều đó có nghĩa là các thị trường tài chính, bao gồm vàng “sẽ tiếp tục là “con tin” trước mỗi dữ liệu hay bình luận được các lãnh đạo Fed đưa ra. Các thị trường đang nghe ngóng từng từ cũng như giọng điệu của các quan chức Fed”, Bhar khẳng định.Điều đó có nghĩa là giá sẽ còn tiếp tục dễ biến động, nhưng sẽ không có đột phá cho đến khi có thêm các thông tin rõ ràng hơn về sức khỏe của kinh tế Mỹ.Cuộc họp Ủy ban thị trường mở liên bang Mỹ sẽ diễn ra vào ngày 18 và 19/6 tới và các thị trường tài chính nhìn chung sẽ chờ đợi kết quả của cuộc họp về chính sách tiền tệ này, đặc biệt là những bình luận về chương trình mua trái phiếu của Fed.Các nhà phân tích tại ngân hàng Brown Brothers Harriman cho rằng, cho dù Fed có dừng “bơm tiền” và quý 3, quý 4 hay đợi tới quý 1/2014 thì việc giảm kích thích kinh tế chắc chắn sẽ diễn ra, và các thị trường cần phải sẵn sàng đón nhận.“Tầm quan trọng của lãi suất tại Mỹ đối với thị trường vốn toàn cầu không nên bị xem nhẹ. Lãi suất cao hơn tại Mỹ sẽ khiến lãi suất toàn cầu nhìn chung đi lên”, các nhà phân tích cho biết. Việc lãi suất tăng cao là bất lợi với giá vàng bởi nó làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng.Các dữ liệu kinh tế quan trọng của Mỹ được công bố trong tuần tới gồm có tình hình bán lẻ tháng 5 và tình hình sản xuất công nghiệp tháng 5, được công bố vào ngày 14/6. Các nhà phân tích cho rằng thị trường sẽ theo dõi xem liệu sự chia rẽ trong tâm lý người tiêu dùng và doanh nghiệp có còn tiếp tục hay không.