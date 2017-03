Giá vàng vượt mốc 1.340 USD

Khoảng 9h Hà Nội, giá giao ngay dao động quanh mốc 1.343 USD mỗi ounce, tương đương gần 34,4 triệu đồng mỗi lượng. So với sáng qua, giá hiện cao hơn gần 10 USD và là mức cao nhất kể từ 20/6. Thị trường đã trải qua 4 ngày tăng liên tiếp và nếu so với đầu tháng 7, giá hiện tại cao hơn 9%, mức tăng tốt nhất theo tháng kể từ tháng 1/2012.



Thị trường đang ảnh hưởng bởi tín hiệu trái chiều đến từ Mỹ cũng như Ấn Độ. Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) Ben Bernanke đã ám chỉ hiện còn quá sớm để giảm dần chương trình mua trái phiếu, khiến đồng đôla Mỹ quay đầu giảm giá sau đợt tăng nóng cuối tháng 6. Một số chuyên gia cho rằng thị trường vẫn khát vàng, nên nếu FED thực hiện đúng như lời Ben Bernanke nói, chỉ thu hẹp gói kích thích khi nào kinh tế tốt hơn, lực mua sẽ tăng mạnh trở lại.



Trong khi đó, Ngân hàng Trung ương Ấn Độ hôm qua yêu cầu các nhà nhập khẩu vàng phải dành ra ít nhất 20% để tái xuất dưới dạng nữ trang, một biện pháp giảm thâm hụt cán cân thanh toán đang ở mức kỷ lục. Trước đó, Ấn Độ đã tăng gấp đôi thuế nhập khẩu lên 8%. Lượng nhập khẩu vào nước tiêu thụ vàng lớn nhất thế giới trong quý II được dự báo giảm 63% so với cùng kỳ năm ngoái xuống còn 175 tấn.



Các chuyên gia châu Á cho rằng quy định mới của Ấn Độ sẽ tác động mạnh tới nhu cầu vàng vật chất, khiến thị trường tiếp tục biến động theo chiều hướng giảm giá mạnh. Thực tế thông tin này đã khiến giá vàng giao tháng 12 giảm 0,2% xuống 1.335,2 USD một ounce vào đầu phiên giao dịch Mỹ hôm qua, trước khi tăng trở lại vào cuối phiên và có lúc gần chạm 1.350 USD.



Giá vàng đã tăng tổng cộng 13% sau khi chạm mức đáy 34 tháng 1.179,4 USD một ounce hôm 28/6.



Tuy nhiên tính từ đầu năm tới nay, giá đã giảm 20%, khiến danh mục đầu tư liên quan tới vàng của các quỹ ETF bốc hơi hơn 56,4 tỷ USD. Nhiều nhà đầu tư không còn tin vàng như một kênh trú ẩn do chứng khoán tăng mạnh trong khi lạm phát ở mức thấp. "Trong ngắn hạn, chúng tôi kỳ vọng giá vàng sẽ tiếp tục giảm nếu kinh tế Mỹ có tín hiệu phục hồi rõ nét hơn và FED cân nhắc nhiều hơn tới khả năng rút gói nới lỏng tiền tệ", Goldman Sachs nhận định trong một báo cáo phát đi hôm qua.



Thị trường đang chờ đợi thông tin sản xuất của Trung Quốc sáng nay. Số liệu này phần nào phản ánh sức khỏe nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Ngoài ra, hôm nay Mỹ sẽ công bố doanh số bán nhà mới, cũng là một chỉ số quan trọng thể hiện độ hồi phục của thị trường bất động sản.



Theo số liệu của Bloomberg, sàn giao dịch Thượng Hải hôm qua ghi nhận khối lượng mua bán giao ngay lên đến 13,6 tấn, tăng trở lại sau hai ngày sụt giảm. Trong khi đó, quỹ tín thác vàng SPDR tiếp tục bán ròng trong ngày thứ sáu liên tiếp khiến lượng dự trữ xuống còn 929,76 tấn, thấp nhất từ tháng 2/2009.





Theo Thanh Bình (VNE)