Giá xăng, dầu thế giới đột ngột giảm mạnh

Phiên giao dịch hàng hóa năng lượng đầu tuần (22/7), giá mặt hàng dầu thô giao sau tại sàn New York đột ngột giảm mạnh xuống dưới 107 USD mỗi thùng, khiến khoảng cách với giá dầu Brent Biển Bắc bị dãn rộng.



Cụ thể, chốt ngày 22/7, giá dầu thô ngọt, nhẹ giao tháng 8 trên sàn giao dịch hàng hóa New York đã giảm tới 1,14 USD, tương ứng với mức giảm 1,1%, xuống còn 106,91 USD mỗi thùng. Trên bảng giao dịch điện tử, giá dầu thô hợp đồng kỳ hạn loại này dao động từ 106,43 tới 108,79 USD. Trong khi, giá dầu thô giao tháng 9 giảm 93 cent, tương ứng 0,9%, xuống 106,94 USD/thùng.



Ngược chiều với giao dịch dầu thô tại sàn New York, trên sàn London, giá dầu thô ngọt, nhẹ Brent Biển Bắc giao tháng 9 tăng nhẹ được 8 cent, tương ứng với mức 0,1%, lên 108,15 USD mỗi thùng. Với mức tăng nhẹ này, hiện khoảng chênh lệch giữa giá dầu thô giao sau tại sàn hàng hóa New York và giá dầu thô Brent Biển Bắc trên sàn hàng hóa London đã được nâng lên hơn 1 USD.



Phiên cuối tuần trước (ngày 19/7), giá dầu thô ngọt, nhẹ giao tháng 8 trên sàn hàng hóa New York đứng ở mức 108,05 USD mỗi thùng. Trong khi trên sàn London, giá dầu Brent giao tháng 9 giảm 63 cent, tương ứng với 0,6%, xuống 108,07 USD. Kết quả giao dịch này đã khiến khoảng chênh lệch giữa hai hợp đồng dầu thô quan trọng còn không đáng kể. Đây là diễn biến rất đáng chú ý.



Trong phiên giao dịch đầu tuần này, một số nhà phân tích thị trường tiếp tục cho rằng, giao dịch trong ngày chủ yếu là nhằm định giá lại dầu thô New York trong mối tương quan tới dầu Brent. Theo một số chuyên gia phân tích nhận định cuối tuần trước, nếu thị trường tiếp tục diễn biến tương tự trong vài phiên tới, khả năng những dự báo giá cuối năm được đưa ra trước đây phải điều chỉnh lại.



Trên thực tế, phiên giao dịch đầu tuần, thị trường không nhận được nhiều thông tin kinh tế quan trọng, đủ để nâng đánh giá về triển vọng tiêu thụ năng lượng thời gian tới. Doanh số nhà qua sử dụng đã giảm 1,2% trong tháng 6, thấp hơn so với cácdự báo của giới phân tích, trong khi báo cáo của Cục Dự trữ Liên bang chi nhánh Chicago cho thấy kinh tế Mỹ đã hồi phục nhẹ trong tháng 6.



Kể từ đầu tháng tới nay, giá dầu thô hợp đồng giao sau tại sàn hàng hóa New York đã tăng được gần 12%, trong đó cuộc khủng hoảng tại Ai Cập đã đóng vai trò phần lớn vào sự đi lên này. Theo các nhà phân tích, mối quan ngại về tình hình chính trị Trung Đông, Bắc Phi vẫn là tiêu điểm lớn đối với những thị trường năng lượng, mang lại lực đẩy tốt cho giá những mặt hàng này tăng mạnh.



Bên cạnh đó, tình hình kinh tế Trung Quốc cũng gây ra những ảnh hưởng nhất định. Phiên cuối tuần trước, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc cho hay cơ quan này sẽ bỏ sàn lãi suất cho vay của các ngân hàng từ 19/7. Quyết định thả nổi lãi suất cho vay của Ngân hàng Trung ương Trung Quốc được đưa ra trong bối cảnh nền kinh tế lớn thứ hai thế giới này đang tăng trưởng chậm lại.



Cũng trên sàn hàng hóa New York phiên giao dịch ngày 22/7, giá xăng giao tháng 8 giảm mạnh gần 7 cent, tương ứng với mức 2,2%, xuống còn 3,06 USD mỗi gallon. Tuần trước giá xăng loại này đã tăng 0,2%. Giá dầu sưởi giao cùng kỳ hạn giảm 2 cent, tương ứng với mức 0,7%, xuống 3,07 USD mỗi gallon. Giá khí tự nhiên giảm 11 cent, tương ứng với 3%, xuống 3,68 USD/ triệu BTU.





Theo Thanh Hải (VnEconomy)