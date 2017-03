Giá xăng, dầu tiếp tục trượt dài

Đầu giờ chiều nay (1/2), dầu thô kỳ hạn tháng 3 đã giảm 23 xu xuống mức 72,66 USD/thùng trong giao dịch điện tử trên sàn New York. Chốt phiên cuối tuần trước, dầu hợp đồng này đã giảm 75 xu xuống còn 72,89 USD/thùng.



Cũng trên sàn New York, dầu sưởi giao tháng 3 ổn định ở mức 1,9135 USD/gallon, xăng giảm 0,5 xu xuống 1,9086 USD/gallon. Tại London, dầu thô Brent giảm 17 xu xuống 71,29 USD/thùng.



Hầu hết các thị trường chứng khoán khu vực châu Á-Thái Bình Dương hạ điểm trong phiên giao dịch đầu tuần, nối tiếp đà giảm bắt đầu từ hơn 1 tuần trước. Giới đầu tư dường như không màng tới thông tin GDP quý 4/2009 của Mỹ tăng cao vượt dự báo.



Trước đó, hôm 29/1, Bộ Thương mại Mỹ công bố kinh tế Mỹ quý 4/2009 tăng trưởng 5,7%, quý tăng trưởng tốt nhất từ năm 2003.



Các chuyên gia đã kỳ vọng kinh tế Mỹ tăng trưởng 4,7%. Dự báo của chuyên gia dao động từ mức 3% đến 7,5%.



Tính cả năm 2009, kinh tế Mỹ tăng trưởng âm 2,4%, năm tăng trưởng kém nhất từ năm 1946.



Báo cáo còn cho thấy niềm tin của người tiêu dùng Mỹ trong tháng 1/2010 cải thiện đến tháng thứ 2 liên tiếp. Các công ty trong tháng 1/2010 mở rộng sản xuất với tốc độ nhanh nhất trong hơn 4 năm. Số lượng đơn đặt hàng và việc làm tăng lên.



Tính từ đầu năm tới nay, dầu thô quốc tế đã giảm hơn 11% do những dấu hiệu cho thấy lượng tiêu thụ thực tế toàn cầu vẫn còn quá yếu ớt.



Người Mỹ đang sử dụng xăng ít hơn so với một năm trước, theo báo cáo công bố hồi tuần trước của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ.



Những hy vọng về việc Trung Quốc sẽ trở thành chỗ dựa cho tiêu thụ dầu thô toàn cầu đã bị lu mờ sau việc Bắc Kinh tiến hành thắt chặt tín dụng nhằm ngăn ngừa kinh tế phát triển quá nóng.





