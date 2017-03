Giới đầu tư thế giới đặt cược vào vàng

Khảo sát được Bloomberg tiến hành cho kết quả, gần 70% nhà đầu tư, chuyên gia phân tích thị trường và các nhà môi giới tham gia điều tra đều có đồng quan điểm về xu hướng phục hồi của mặt hàng kim loại quý trong tuần giao dịch cuối tháng 5. Các nhà đầu tư dự báo giá vàng sẽ nằm trong khoảng 1.170-1.200 USD một ounce. Trong tuần trước, SPDR Gold Trust, quỹ đầu tư vàng lớn nhất thế giới tiếp tục mua vào hai lần với số lượng 91,4 tấn, nâng mức dự trữ hiện nay lên 1.220,15 tấn. Hiện tại quỹ này chưa có động thái bán ra. Eugen Weinberg, một nhà phân tích New York nhận định rằng, sự sụt giảm giá của vàng trong tuần chỉ có tính ngắn hạn. “Nhà đầu tư dài hạn vẫn tiếp tục tích luỹ vàng và sự sụt giảm trong tuần là do các nhà đầu tư chốt lãi” - ông Eugen Weinberg nói.

Thống kê tuần giao dịch kết thúc ngày 21/5, giá vàng điều chỉnh cả 5 phiên liên tiếp, theo đó khép lại tuần điều chỉnh tồi nhất trong 5 tháng. Mỗi ounce vàng giao kỳ hạn tháng 6 xuống 1.176,1 đôla so với lúc mở cửa phiên đầu tuần, trượt 4,2%. Đây là đầu tiên, thị trường kim loại quý hạ nhiệt kể từ tuần giữa tháng 12/2009.

Thị trường dầu mỏ chưa thể bứt phá. Trong tuần trước, giá dầu thô không ngừng xuống dốc do những lo ngại gia tăng về cuộc khủng hoảng nợ ở châu Âu, đồng USD tăng giá trong khi thị trường việc làm Mỹ vẫn yếu kém. Giá dầu chốt tuần ở mức 70,04 đôla mỗi thùng, hạ 7,1%, nới rộng biên độ điều chỉnh trong 7 phiên liên tiếp lên 13%. Như vậy, thống kê từ mức đỉnh cao nhất kể từ đầu năm (87,15 đôla/thùng) được thiết lập hôm 3/5, giá vàng đen đã đi xuống 20%. Mức đỉnh cao mọi thời đại của dầu thô được xác lập ngày 11/6/2008 là 147,27 đôla một thùng. Theo quan điểm của một số chuyên gia phân tích, thị trường dầu thô đã cố gắng ổn định trong 2 phiên cuối tuần trước, nhưng vẫn giảm trở lại vào cuối ngày. Nếu không có gì thay đổi, xu hướng trên vẫn sẽ tái diễn trong tuần này. Giá dầu có thể sẽ tiếp tục giảm nếu lượng dự trữ nhiên liệu này tại Mỹ tiếp tục tăng lên, bộ phận phân tích thị trường của ngân hàng ANZ nhận định.

Tại châu Á, đồng euro đang quay đầu giảm so với đôla sau 3 phiên phục hồi giữa những phỏng đoán cuộc khủng hoảng tài khóa sẽ cản đà tăng trưởng kinh tế Eurozone. Trong giỏ 16 ngoại tệ mạnh thế giới, đồng euro đang trượt giá so với 12 đồng tiền sau khi các Bộ trưởng Tài chính Liên minh châu Âu thông qua cơ chế trừng phạt sơ bộ đối với các quốc gia vi phạm tỷ lệ thâm hụt ngân sách quy định và đồng thời loại trừ khả năng thiết lập một cơ chế quản lý mặc định cấp nhà nước về vấn đề chính sách tài khóa của các quốc gia trong khối. Đồng euro hiện giảm xuống 1,2526 đôla vào lúc 8h sáng nay trên thị trường Tokyo, từ mức 1,2570 đôla tại New York vào cuối tuần trước. Theo thống kê từ Bloomberg, trong năm nay, đồng euro đã mất 6% giá trị, trong khi đó, đồng bạc xanh và yen Nhật lần lượt tăng 9,1% và 12,9%.

Phố Wall có thể tiếp tục biến động trong tuần này. Giới phân tích nhận định, các số liệu kinh tế công bố tuần tới cũng như suy đoán từ các nhà đầu tư rằng giá cổ phiếu đã giảm quá mạnh có thể giúp thị trường phục hồi. Tuy nhiên, nguy cơ rớt giá vẫn còn khá cao do những lo lắng về vấn đề nợ công tại châu Âu, thị trường có thể dễ dàng chuyển hướng và biến động dữ dội. Số liệu thống kê về thị trường lao động được công bố hôm thứ Ba sẽ là tâm điểm quan sát của các nhà đầu từ khi trước đó, chỉ báo này đã bất ngờ gia tăng trong tuần kết thúc ngày 14/5, đánh dầu lần đầu tiên gia tăng trở lại kể từ đầu Tháng 4 đồng thời giáng một đòn mạnh vào đà phục hồi của thị trường việc làm. Đặc biệt hôm thứ Năm, chính phủ sẽ công bố số liệu về tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) điều chỉnh lần 1 trong quý I/2010. Các nhà phân tích dự đoán, kinh tế Mỹ tăng trưởng 3,4% trong giai đoạn 3 tháng đầu năm, cao hơn so với những kỳ vọng ban đầu là 3.2%.

Thủ tướng Anh ủng hỗ nỗ lực cứu đồng euro của Đức. Tân Thủ tướng Anh David Cameron hôm qua cho biết, châu Âu cần phải có thêm nhiều hình phạt đối với các nước vi phạm các quy định của đồng Euro, như Hy Lạp. Đây là phát biểu tỏ rõ sự ủng hộ của Anh đối với Đức trong việc cần phải có những thay đổi mang tính bước ngoạt trong các luật lệ của EU. Phát biểu tại Berlin bên cạnh Thủ tướng Đức Angela Merkel - người đề ra các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc mới áp dụng cho những nước làm sai quy định của khối - Thủ tướng Cameron đã bác bỏ những khó khăn có thể cản trở hiệp ước sửa đổi các luật lệ của khu vực đồng tiền chung euro.

Kinh tế Đài Loan quý I tăng trưởng với tốc độ nhanh nhất trong 30 năm nhờ doanh số xuất khẩu linh kiện điện tử sang Trung Quốc và các thị trường châu Á tăng mạnh. Trong giai đoạn 3 tháng đầu năm, GDP của Đài Loan mở rộng với tốc độ 13,27%, mức tăng mạnh nhất kể từ năm 1978, cao hơn mọi dự báo của giới chuyên gia. Đồng thời, cơ quan thống kê Đài Loan cũng nâng dự báo tăng trưởng GDP năm 2010 lên mức 6,14% từ mức 4,72% và dự báo lạm phát hằng năm được điều chỉnh lên mức 1,4% từ mức 1,27%. So với cùng kỳ năm 2009, xuất khẩu sang Trung Quốc, đối tác thương mại lớn nhất của Đài Loan tăng 62% trong tháng 4, giảm so với mức 82% trong tháng 3. Số lượng du khách Trung Quốc sang Đài Loan trong quý I cao hơn số du khách Nhật Bản lần đầu tiên trong lịch sử bởi quy định đi lại giữa Trung Quốc và Đài Loan đã được nới lỏng. Số khách từ Trung Quốc sang Đài Loan cao gấp 3 lần so với cùng kỳ năm trước.

Tập đoàn thực phẩm và nước giải khát PepsiCo Inc. (Mỹ) vừa thông báo kế hoạch đầu tư thêm 2,5 tỷ USD vào các nhà máy và cơ sở nghiên cứu mới tại Trung Quốc trong vòng 3 năm tới, Giám đốc điều hành PepsiCo Indra Nooyi cho biết trong bài phát biểu cuối tuần tại Thượng Hải. Khoản đầu tư nói trên bổ sung cho số tiền 1 tỷ USD mà PepsiCo đã thông báo năm 2008 và có thể coi là "đối trọng" với 2 tỷ USD cam kết đầu tư vào Trung Quốc mà đối thủ đồng hương Coca-Cola tuyên bố hồi năm ngoái. PepsiCo dự kiến sẽ lập thêm 14 nhà máy đồ uống và 5 nhà máy thực phẩm mới, tạo ra thêm 20.000 việc làm tại Trung Quốc. Hiện Coca-Cola có 40 nhà máy và tuyển dụng 33.000 lao động tại Trung Quốc, trong khi PepsiCo có 27 nhà máy và 5 nông trường, với đội ngũ lao động khoảng 25.000 người.

