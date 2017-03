Giới trung lưu mới của thế giới

Các yếu tố như tự do, dân chủ, thị trường thân thiện và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng dần dần cũng chẳng thua kém gì mấy so với phương Tây. Giới trung lưu toàn cầu ngày nay đang tăng lên nhanh chóng ngoài dự kiến, cả về số lượng lẫn sự giàu có.

Năm ngoái có 70 triệu người gia nhập giới thượng lưu thị trường nổi bật, thu nhập dao động từ 6.000 USD đến 30.000 USD. Chuyên gia kinh tế trưởng của Goldman Sach, ông Jim O’Neill nói rằng họ đã làm nên “ lịch sử của thập niên”, và sẽ vượt qua những người ngang hàng ở phương Tây của họ với quyền lực tiêu dùng toàn cầu trong vòng hai thập niên tới.

Giới trẻ trung lưu ở Trung Quốc

Stephen Roach, Chủ tịch Tập đoàn Morgan Stanley châu Á, tin rằng từ năm, mười năm nữa, chỉ riêng giới trung lưu trong thị trường nổi bật ở châu Á cũng có thể thay thế cho mức tiêu xài đang hồi trì trệ của giới tiêu dùng quá độ Mỹ. Kế đến, chính các thị trường nổi bật đang đóng vai trò hỗ trợ cho thế cân bằng của nhiều công ty phương Tây.

Người Trung Quốc đã mua nhiều xe hơi hơn so với người Mỹ trong năm 2009, và ở Ấn Độ có nhiều người sử dụng Internet ngang bằng với dân Mỹ. Cho đến năm 2030, sẽ có hơn chín trong số mười chiếc điện thoại di động thuộc về quyền sở hữu của người tiêu dùng trong thế giới đang phát triển, Trung Quốc và Ấn Độ là hai quốc gia dẫn đầu. Gần đây hãng nước ngọt Coca-Cola dự đoán lãi suất của họ sẽ tăng gấp đôi trên toàn cầu, chừng 300 tỉ USD trong thập niên tới nhờ một tỷ người có khả năng tham gia vào giới trung lưu năm 2020.

Cũng nên nhớ rằng giới trung lưu mới thường bị chi phối bởi hai yếu tố kỳ quặc: sự hãnh diện đi đôi với cảm giác bất an, thiếu tự tin. Gần 30% giới trung lưu mới ở Brazil tiết lộ phương tiện sinh nhai của họ tùy thuộc vào một thị trường không chính thức, nơi có thu nhập thất thường, các mạng lưới an toàn không tồn tại, đồng thời khả năng kinh doanh bị giới hạn. Nhiều người đã đi vay mượn để duy trì mức sống phong lưu của họ. Có lẽ đó là lý do khiến 53% giới trung lưu mới nói rằng họ sống trong nỗi lo sợ bị thất nghiệp, mất thu nhập hoặc bị phá sản.

Theo K.T (báo Công An TP.HCM/Newsweek)