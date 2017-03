Hạ viện Nhật thông qua dự luật tăng thuế tiêu dùng

Mặc dù vấp phải sự phản đối của hai phái trong Đảng Dân chủ Nhật Bản cầm quyền (DPJ) do cựu Chủ tịch Ichiro Ozawa và cựu Thủ tướng Yukio Hatoyama đứng đầu, song dự luật vẫn được thông qua với đa số phiếu áp đảo do nhận được sự ủng hộ của Đảng Dân chủ Tự do (LDP) và Đảng Công minh Mới (NKT) đối lập.



Như vậy, dự luật mà Thủ tướng Yoshihiko Noda đánh cược sinh mệnh chính trị vào đó đã được thông qua. Tuy nhiên, việc này đã gây chia rẽ sâu sắc trong nội bộ DPJ và nhiều khả năng ông Ozawa sẽ cùng với những người ủng hộ ly khai khỏi DPJ để thành lập chính đảng mới.



Trong bối cảnh LDP yêu cầu Thủ tướng Noda giải tán Hạ viện và tiến hành tổng tuyển cử trước thời hạn, Tổng Thư ký DPJ Azuma Koshiishi không muốn trừng phạt nghiêm khắc các nghị sĩ DPJ “tạo phản” để tránh ép họ từ bỏ đảng này theo ông Ozawa thành lập chính đảng mới. Nếu có từ 54 hạ nghị sỹ trở lên từ bỏ DPJ, đảng này sẽ trở thành đảng cầm quyền thiểu số và Chính phủ Nhật Bản đứng trước nguy cơ sẽ bị bỏ phiếu bất tín nhiệm tại quốc hội nếu một nghị quyết như vậy được đưa ra.



Dự luật tăng thuế tiêu dùng và các dự luật khác được thông qua cùng ngày sẽ được trình lên Thượng viện và cần được thông qua với sự ủng hộ của hai đảng đối lập lớn LDP và NKT.





