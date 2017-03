Hai cổ phiếu “ruột” khiến Buffett mất đứt nửa tỷ USD

Tỷ phú Warren Buffett.

Theo Phương Anh

(CNBC/DNSG)

Tuy nhiên, năm nay, hai cổ phiếu “con cưng” đã khiến “cây đũa thần” của Buffett trở nên vô hiệu.Hãng tin CNBC cho biết, hai cổ phiếu Coca-Cola và Goldman Sachs hoàn toàn nằm ngoài sự tăng điểm của thị trường chứng khoán Mỹ trong năm nay. Tập đoàn Berkshire Hathaway nắm giữ hai cổ phiếu này với khối lượng lớn, nên sự giảm giá của hai cổ phiếu đã gây ra thiệt hại không hề nhẹ.Theo báo cáo hàng quý mới nhất mà Berkshire gửi lên cơ quan chức năng của Mỹ, thì Coca-Cola là cổ phiếu gây thua lỗ lớn nhất cho tập đoàn từ đầu năm đến nay. Tính từ đầu năm, cổ phiếu Coca-Cola mới giảm 1,4%, nhưng Berkshire nắm hơn 400 triệu cổ phiếu này, nên mức giảm giá như vậy đồng nghĩa với khoản thua lỗ 236 triệu USD.Khoản thua lỗ mà cổ phiếu Goldman Sachs gây ra cho tập đoàn của Buffett từ đầu năm đến nay cũng chỉ kém chút ít so với Coca-Cola. Tính từ đầu năm, cổ phiếu Goldman Sachs đã mất giá 11%, là cổ phiếu có mức giảm giá tệ nhất trong chỉ số công nghiệp Dow Jones. Berkshire nắm 12,6 triệu cổ phiếu này, dẫn tới khoản thua lỗ 235,9 triệu USD.Coca-Cola là một trong những cổ phiếu gắn bó lâu năm nhất với Buffett. Khi Buffett bắt đầu mua cổ phiếu Coca-Cola vào năm 1988, một số nhà phân tích cho rằng, sẽ đến lúc các công ty đồ uống khác chiếm mất thị phần của hãng này. Tuy nhiên, Coca-Cola vẫn lớn mạnh không ngừng và trở thành một “gã khồng lồ” bất khả chiến bại.Đến năm 1995, Buffett nắm 100 triệu cổ phiếu Coca-Cola, trị giá khoảng 1,2 tỷ USD nếu tính theo chi phí cơ bản (basic cost). Sau nhiều đợt chia nhỏ cổ phiếu, số cổ phiếu Coca-Cola do Buffett nắm giữ đã tăng lên mức 400 triệu cổ phiếu hiện nay. Với cổ phần khoảng hơn 9%, Berkshire là cổ đông lớn nhất của Coca-Cola.Cổ phiếu Goldman Sachs mới được Buffett tăng nắm giữ trong thời gian khủng hoảng tài chính, nhưng cũng là một trong những khoản đầu tư lớn trong danh mục của Berkshire.Ngoài Coca-Cola và Goldman Sachs, còn có một loạt cổ phiếu khác trong danh mục của Berkshire mất giá từ đầu năm đến nay, như cổ phiếu hãng xe GM giảm 16%, cổ phiếu công ty an ninh mạng Verisign giảm 16%, và cổ phiếu hãng bán lẻ Wal-Mart giảm 2,4%. Tuy nhiên, Coca-Cola và Goldman Sachs là hai cổ phiếu gây thiệt hại lớn nhất cho nhà đầu tư huyền thoại.Tuy nhiên, trong danh mục của Buffett vẫn có những cổ phiêu tăng giá mạnh từ đầu năm đến nay, điển hình là cổ phiếu ngân hàng Wells Fargo tăng 13%. Bên cạnh đó, danh mục đầu tư các công ty đại chúng của Buffett trị giá hơn 100 tỷ USD, nên việc mất 500 triệu USD vì cổ phiếu Coca-Cola và Goldman Sachs, đối với ông, có lẽ chẳng “hề hấn” gì.