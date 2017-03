Hai cựu giám đốc Credit Suisse bị kết tội lừa đảo

(Nguồn: Internet)

Theo Trần Trọng (Vietnam+)



Tổng công tố khu vực Manhattan của Mỹ và Cục điều tra liên bang (FBI) nói David Higgs và Salmaan Siddiqui, bị truy tố tội lừa đảo, từng làm ở bộ phận đầu tư của ngân hàng hàng đầu Thụy Điển và thế giới này.Một nhân viên khác của Credit Suisse cũng bị truy tố tội lừa đảo là Kareem Serageldin, người đứng đầu bộ phận tín dụng tái cấu trúc toàn cầu thuộc bộ phận kinh doanh chứng khoán của hãng Credit Suisse.Nhà chức trách tuyên bố Higgs và Siddiqui bị truy tố vì làm giả giấy tờ sổ sách và cho vay lừa đảo. Mỗi người đối mặt với bản án tối đa năm năm tù và khoản tiền phạt ít nhất 250.000 USD.Các bị cáo bị buộc tội đã làm tăng giá các trái phiếu đảm bảo bằng tài sản, kết hợp các loại chứng khoán đảm bảo bằng những khoản cho vay mua nhà và chứng khoán đảm bảo bằng cho vay thương mại trong các tài khoản của Credit Suisse.Serageldin, Higgs và Siddiqui đã kiếm được những khoản thưởng lớn vào cuối này qua các hoạt động lừa đảo do tiền thưởng chủ yếu đặt trên lợi nhuận thể hiện trên sổ sách, nhà chức trách cho biết.Preet Bharara, Tổng công tố khu vực Manhattan, nói: “Trong khi thị trường nhà ở rơi tự do, và một làn sóng gây sốc tràn khắp đất nước, những bị cáo này cho rằng họ đứng trên quy luật thị trường và trên cả pháp luật. Như bị cáo buộc, họ đã làm giả tài liệu hơn nửa tỷ USD các khoản thua lỗ liên quan tới thế chấp thứ cấp để đảm bảo họ được thưởng lớn khi mà nhiều người mất nhà cửa và việc làm.”Vụ lừa đảo diễn ra vào giai đoạn giữa cuối 2007 và đầu 2008, khi bong bóng bất động sản ở Mỹ vỡ, khiến hàng triệu khoản vay mua nhà không thể trả và làm giảm giá trị tổng cộng của nhà đất hàng tỷ USD do những chứng khoán đảm bảo bằng các khoản vay rớt giá thảm hại.Tháng 3/2008, Credit Suisse đã tuyên bố điều chỉnh lại doanh số trong năm 2007 với khoản tiền 2,65 tỷ USD thấp hơn so với báo cáo trước đó, phần lớn là do vụ lừa đảo này.