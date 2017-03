Hai ngân hàng lớn của Mỹ bị sập website

Theo THÚY QUỲNH (TTO)



Trung tâm Phân tích và chia sẻ thông tin - dịch vụ tài chính Hoa Kỳ (FS-ISAC) vừa nâng cảnh báo an ninh mạng từ mức “leo thang” lên mức “cao” trong báo cáo mới nhất gửi đến các thành viên, lấy lý do từ “các nguồn tin tình báo đáng tin cậy về tiềm năng xuất hiện các đợt tấn công trực tuyến”.Sự cố xảy ra trên hệ thống trang web của hai ngân hàng Bank of America và JPMorgan Chase xuất hiện sau khi một cá nhân nặc danh đăng tải lời đe dọa tấn công Ngân hàng Bank of America và sàn chứng khoán New York. Người này cũng khẳng định chỉ dừng các cuộc tấn công khi một bộ phim Mỹ được cho là có nội dung phỉ báng thế giới Hồi giáo bị xóa khỏi mạng Internet.Dan Holden, giám đốc an ninh mạng tại Hãng Arbor Networks, nhận xét nhiều ngân hàng của nước Mỹ đang là nạn nhân của một đợt tấn công từ chối dịch vụ (DDoS), đồng thời từ chối cho biết tên các ngân hàng này.Trong diễn biến mới nhất có liên quan đến việc hai ngân hàng Mỹ bị tấn công DDoS, kênh truyền hình NBC News (Hoa Kỳ) cho hay Iran là nghi can hàng đầu trong vụ sập đường truyền hai trang web của JPMorgan Chase và Bank of America.Báo cáo của FS-ISAC thúc giục và khuyến cáo các ngân hàng cũng như các tổ chức, doanh nghiệp tài chính khác cần “đảm bảo sự giám sát và kiểm tra thường xuyên, nhằm đối phó kịp thời với các mối đe dọa từ Internet”.FS-ISAC cũng trích một văn bản từ Tập đoàn Microsoft cho biết các hacker đã tấn công nhiều khách hàng của công ty này thông qua việc lợi dụng một lỗi bên trong trình duyệt Internet Explorer.Hiện Microsoft chưa công bố bản vá chính thức cho lỗi nói trên.Cục An ninh quốc gia Hoa Kỳ khuyến cáo người dùng cần làm theo các bước hướng dẫn của Microsoft nhằm giảm thiểu nguy cơ bị khai thác, song nhấn mạnh biện pháp tạm thời này không thể đảm bảo an ninh tuyệt đối cho trình duyệt Internet Explorer.