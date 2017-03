Hạn hán làm chậm đà tăng trưởng của New Zealand

Kinh tế New Zealand trong quý II/2013 tăng trưởng 0,2% so với quý trước đó, mức tăng chậm nhất kể từ quý IV/2010.



Theo số liệu thống kê, thâm hụt tài khoản vãng lai của New Zealand là 2,3 tỷ đôla New Zealand (tương đương 1,81 tỷ USD) đến cuối tháng Sáu, tăng 100 triệu đôla New Zealand so với quý trước do xuất khẩu hàng hóa sụt giảm.



Giám đốc phụ trách về cán cân thanh toán, Jason Attewell cho biết, trong quý II, nước này kiếm được ít hơn từ xuất khẩu sữa do thời tiết khô hạn trong mùa Hè Bán cầu Nam đã ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất.



Kinh tế nước này dựa nhiều vào xuất khẩu sữa và thịt, với sản xuất nông nghiệp đã giảm khoảng 6,4% trong quý vừa qua do tác động của hạn hán.



Thâm hụt tài khoãn trong 12 tháng tính đến hết tháng 6/2013 của New Zealand đã thu hẹp xuống còn 9,1 tỷ NZ USD, tương đương 4,3% GDP của nước này, giảm so với 4,5 GDP trong 12 tháng tính đến cuối tháng 3/2013, do sự sụt giảm lợi nhuận của các công ty nước ngoài tại New Zealand.



Vào cuối tháng Sáu, nợ nước ngoài của New Zealand là 151,3 tỷ đôla New Zealand, tương đương 71,1% GDP, so với 151,6 tỷ đôla New Zealand vào cuối tháng Ba.



Trong khi vị trí đầu tư quốc tế ròng của New Zealand không thay đổi so với tháng Sáu thì nợ chính phủ lại giảm. Nợ ròng của chính phủ đã giảm 4,5 tỷ đến 7,8 tỷ đôla New Zealand, tương đương 3,7% GDP của nước này.





Theo H.H (TTXVN)