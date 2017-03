Hàn Quốc: Lạm phát xuống thấp nhất trong 14 năm

Theo Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc, CPI của nước này trong tháng Chín vừa qua là 0,8%, giảm so với mức tăng 1,3% của tháng Tám.



Đây là mức tăng CPI thấp nhất kể từ tháng 9/1999. Số liệu thống kê cho thấy trong 10 tháng liên tiếp kể từ tháng 11/2012, nền kinh tế lớn thứ tư châu Á luôn duy trì được mức lạm phát ở khoảng 1% và giảm xuống 0% hồi tháng trước.



Bộ Tài chính và Chiến lược Hàn Quốc nhận định CPI của nước này sẽ tiếp tục giữ ở mức ổn định, song mức lạm phát 0% sẽ không tiếp diễn do các sức ép lên nguồn cung tăng như tình trạng thời tiết xấu và giá dầu mỏ trên thị trường thế giới không ổn định.



Trong khi đó, báo cáo kinh tế của Chính phủ Hàn Quốc cũng cho biết kim ngạch xuất khẩu của nước này trong tháng 9 vừa qua đã giảm 1,5% so với cùng kỳ năm trước, đồng thời là lần sụt giảm đầu tiên trong vòng 3 tháng qua. Tuy nhiên, thặng dư thương mại Hàn Quốc vẫn ở mức dương do nhập khẩu giảm.



Theo số liệu thống kê, kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc trong tháng vừa qua đạt 44,74 tỷ USD trong khi nhập khẩu là 41,03 tỷ USD, giảm 3,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Thặng dư thương mại tháng 9/2013 đạt 3,71 tỷ USD, giảm so với mức 4,85 tỷ USD của tháng trước.





Theo TTXVN