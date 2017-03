Hàn Quốc phải đối mặt với khủng hoảng năng lượng

Nhà phân phối điện quốc gia của Hàn Quốc (KPE) cho biết nhà máy Dangjin III với công suất 500.000 kilôoát đã dừng hoạt động dự kiến trong một tuần do vấn đề kỹ thuật.



Trục trặc kỹ thuật cũng là nguyên nhân khiến nhà máy điện Seocheon gần đó dừng hoạt động vào sáng 12/8. Mặc dù đã vận hành trở lại một giờ sau đó, nhưng nhà máy chỉ hoạt động bằng một nửa công suất 200.000 kilôoát.



Tình trạng thiếu điện đã kiến chính phủ Hàn Quốc yêu cầu tất cả các cơ quan nhà nước phải tắt hệ thống điều hòa không khí, đèn và các thiết bị không cần thiết.



Bộ Năng lượng Hàn Quốc cũng yêu cầu các cơ quan chính phủ phải tắt quạt hơi nước và các nhân viên nên sử dụng cầu thang bộ thay vì thang máy.



Bên cạnh đó, Bộ này cũng kêu gọi các nhà máy, cửa hiệu và các hộ gia đình sử dụng điện tiết kiệm trong những ngày tới, đồng thời cảnh báo sẽ phạt nặng những trung tâm thương mại nếu các nơi này để nhiệt độ trong nhà xuống dưới 26 độ.



Lần gần đây nhất, chính phủ nước này buộc phải cắt điện trên toàn quốc là vào tháng 9/2011 khi nhu cầu năng lượng quá tải đã đột ngột đẩy năng lượng dự trữ xuống mức thấp nhất trong hàng thập kỷ.



Hàn Quốc đang trải qua đợt nắng nóng kéo dài và ngành công nghiệp điện hạt nhân nước này phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng buộc một số nhà máy phải đóng cửa để sửa chữa hoặc do hậu quả của vụ bê bối về chứng nhận an toàn giả mạo.



Hàn Quốc có 23 nhà máy điện hạt nhân đáp ứng 30% nhu cầu về điện của nước này. Hiện có sáu nhà máy đang ngừng hoạt động.





