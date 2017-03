Hãng hàng không ANA sẽ bán 2,6 tỷ USD cổ phiếu

Hãng All Nippon Airways dự định sẽ bán 914 triệu cổ phiếu mới, giá mỗi cổ phiếu khoảng 2,33 USD, nhằm gây quỹ để có thể mua về những mẫu máy bay mới và mở rộng mạng lưới hoạt động.



Quá trình bán cổ phiếu sẽ được thực hiện trong hai ngày 19-20/7.



All Nippon Airways cho biết thu nhập có thể tăng 42%, lên tới 40 tỷ yen trong năm tài chính này nhờ cắt giảm chi phí và sự phục hồi trong nhu cầu đi lại sau thảm họa kép tại Nhật Bản hồi tháng 3/2011.



Ngoài ra, quyết định bán cổ phiếu để tăng vốn cũng là một chiến lược để All Nippon Airways đối phó với quyết định IPO (phát hành cổ phiếu lần đầu) của hãng hàng không Japan Airlines, một trong hai hãng hàng không mạnh nhất của Nhật Bản.





Theo Trà My (Vietnam+)