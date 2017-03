Hãng hàng không bị nhân viên 'rút ruột' gần 6 triệu USD

Ngày 21/12, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự - xã hội phía Nam (C45B, Bộ Công an) cho biết vừa bắt giữ Phó Vi Nhất (38 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh), Diệp Kim Chi và Lữ Cẩm Huy (cùng 28 tuổi, ngụ quận 11) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt gần 6 triệu USD của China Airlines và một hãng khác do China Airlines làm đại diện.



Theo cơ quan điều tra, 3 nghi can này vốn là nhân viên thủ quỹ, kế toán của China Airlines chi nhánh Việt Nam (trụ sở tại số 37 Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, quận 1). Quá trình làm việc, phát hiện sơ hở trong quản lý tiền của hãng nên từ đầu năm 2006, họ bắt đầu móc nối làm giả giấy tờ, hợp thức hóa chứng từ để qua mặt công ty.



Cụ thể, tiền mặt thu từ các đại lý họ không nộp ngay mà dùng tiền thu ngày hôm sau bù vào. Khi công ty kiểm tra, họ làm giấy tờ giả, báo cáo các đại lý còn nợ tiền. Ngoài ra, lợi dụng sự chênh lệch của tỷ giá, khi nhận tiền từ khách hàng thanh toán bằng ngoại tệ, bộ ba này chờ giá thị trường giảm mới nộp vào công ty...



Cơ quan điều tra xác định, trong 5 năm, các phi phạm đã chiếm đoạt tổng cộng gần 6 triệu USD. Có tiền trong tay, họ mua siêu xe, mở nhiều cửa hàng kinh doanh và cho người nhà đứng tên các bất động sản có giá trị…





Theo Quốc Thắng (VNE)