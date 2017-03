Hãng hàng không Iran bị liệt vào danh sách "đen"

Người phát ngôn của Ủy ban Giao thông EU, bà Helen Kearns, cho biết những chiếc máy bay Boeing 727, Boeing 747 và Airbus 320 của Iran Air đã bị EU xếp vào danh sách "đen" cấm bay sau một cuộc điều tra về an toàn hàng không. Bà Kearns nhấn mạnh việc cấm bay hoàn toàn là do yêu cầu về an toàn chứ không vì bất cứ lý do gì khác.

Ảnh chỉ có tính minh họa. Nguồn: Internet

Iran Air đang gặp khó khăn trong việc tiếp tục sử dụng những chiếc máy bay Boeing 747 và Boeing 727 già cỗi mà họ mua từ những năm 1970, vì lệnh cấm bay của Mỹ đối với những chiếc máy bay 30 năm tuổi trở lên.

Iran Air hiện khai thác khoảng 60 tuyến bay, chủ yếu tới châu Á và châu Âu. Trong khi đó, mạng lưới đường không nội địa của hãng cũng được mở rộng với gần 12 sân bay trong nước.

Iran Air cùng với chi nhánh hàng không giá rẻ và vận tải đường không của hãng đang sử dụng hơn 60 máy bay, trong đó phần nhiều đã lỗi thời. Theo kế hoạch, những chiếc máy bay cũ sẽ chỉ được thay thế bằng những chiếc máy bay tầm trung Tu-204, do Nga sản xuất, bắt đầu từ năm 2011.

Danh sách "đen" được EU lập ra từ năm 2006 và hiện có 278 hãng hàng không, trong đó phần lớn là các hãng nhỏ ở châu Phi và châu Á bị ghi tên.

Theo Trang Nhung (TTXVN/Vietnam+)