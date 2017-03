Hãng hàng không Qantas lỗ kỷ lục

Lần đầu tiên Qantas thua lỗ sau 17 năm tư nhân hóa - Ảnh: ABC News



Theo PHAN ANH (TT)



Hãng tin ABC cho hay Qantas có lợi nhuận trước thuế 95 triệu AUD nhưng sau thuế là khoản lỗ 245 triệu AUD, trong khi năm 2011 họ lãi 250 triệu AUD.Giám đốc điều hành Alan Joyce cho hay khoản lỗ này là do chi phí nhiên liệu tăng cao kỷ lục, tới 4,3 tỉ AUD, cao hơn 18% so với năm trước đó, chi phí sân bãi 194 triệu AUD và phí chuyển đổi cơ cấu 376 triệu AUD.Qantas sẽ tái cấu trúc đội máy bay Boeing 787 với hi vọng tiết kiệm 8,1 tỉ AUD trong kế hoạch 5 năm tái cấu trúc bộ phận quốc tế. Hãng cũng ngừng mua 35 chiếc Boeing 787 trị giá 8,5 tỉ AUD trong bối cảnh nhu cầu thấp trong khi chi phí đầu vào cao.Trong năm nay các cổ đông sẽ không được nhận cổ tức.