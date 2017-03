Hãng hàng không quốc tế Thái mua 37 máy bay mới

Chủ tịch THAI, Piyasvasti Amranand cho biết, trong số máy bay nói trên, 17 chiếc sẽ dùng để thay thế một phần trong số 46 máy bay cũ và 20 chiếc phục vụ kế hoạch mở thêm các tuyến khai thác mới. Như vậy, đội bay của THAI sẽ được nâng từ 85 chiếc hiện nay lên 105 chiếc.

Ban lãnh đạo THAI đang xem xét chi tiết đặc tính của từng loại máy bay và nhu cầu khai thác trên từng tuyến để quyết định cụ thể từng loại máy bay sẽ mua trong tháng Hai tới.

Máy bay của hãng hàng không THAI. (Nguồn: Internet)

Ông Piyasvasti bày tỏ tin tưởng kế hoạch mua máy bay mới sẽ giúp nâng cao đáng kể hiệu quả kinh doanh của hãng trong tương lai.

Trong năm 2010, mặc dù chịu nhiều tác động bất lợi do kinh tế thế giới rơi vào suy thoái, song hoạt động kinh doanh của THAI vẫn duy trì hiệu quả. Riêng tháng 12/2010, lượng khách sử dụng dịch vụ của hãng này tăng 1,6% so với năm 2009 và tăng 4,1% so với tháng 11.

Trước kết quả đáng khích lệ này, ban lãnh đạo của THAI đã quyết định dành 4,25 tỷ baht để thưởng ba tháng lương cho toàn bộ nhân viên và chi thêm 60 triệu baht/tháng, để nâng lương (thêm 7%) cho nhân viên của hãng trong năm 2011.

Theo Xuân Trọng (TTXVN/Vietnam+)