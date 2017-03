Hàng hóa toàn cầu biến động mạnh trong tuần

Thị trường hàng hóa thế giới đã có một tuần giao dịch khá sôi động.

Dầu thô tăng 6%, xăng tăng 8%

Vàng hạ gần sát mốc 1.600 USD/ounce

Giá nông sản trồi sụt

Theo Diệp Anh ( VnEconomy)



Theo báo cáo được Bộ Thương mại Mỹ công bố hôm qua, số đơn đặt hàng tiêu dùng bền trong tháng 11 đã tăng được 3,8%, mức tiến nhanh nhất kể từ tháng 7 tới nay. Báo cáo cho thấy, kinh tế Mỹ đang trên đà hồi phục dù chậm.Bên cạnh đó, doanh số nhà mới tháng 11 đã lên cao nhất 7 tháng, trong khi nguồn cung nhà ở giảm xuống thấp nhất 5,5 năm, cùng với số người thất nghiệp tuần qua giảm, đã giúp nhà đầu tư lấy lại được tinh thần trước mùa nghỉ lễ cuối năm.Chốt phiên giao dịch đêm 23/12, giá dầu thô ngọt, nhẹ giao tháng 2/2012 tăng 15 cent, tương ứng 0,2%, lên 99,68 USD/thùng trên sàn New York. Khối lượng giao dịch ở mức thấp do phiên này cận ngày Giáng sinh.Với 5 phiên tăng giá liên tiếp, tính chung cả tuần này, giá dầu thô loại hợp đồng kỳ hạn này trên sàn giao dịch hàng hóa New York đã tăng được tới 6,6%, mức tăng lớn nhất kể từ tuần kết thúc ngày 28/10 cho đến nay.Tính chung quý 4/2011, giá dầu đã tăng được 26% còn theo năm thì mức tăng là 9%.Cùng chiều với thị trường dầu thô, giá xăng giao tháng 1/2012 tăng 5 cent, tương ứng 1,8% lên 2,69 USD/gallon, nâng mức tăng cả tuần lên 8%. Trong khi, dầu sưởi cùng kỳ hạn giảm 2 cent xuống 2,89 USD/gallon. Tính cả tuần này, giá dầu sưởi tăng 3,2%.Giá khí tự nhiên giao tháng 1/2012 giảm 6 cent, tương ứng 1,7%, xuống còn 3,11 USD/triệu BTU. Tính chung cả tuần, mặt hàng năng lượng này giảm 0,6%. Đây là loại hàng duy nhất trong nhóm 4 sản phẩm năng lượng quan trọng đi xuống tuần qua.Đồng USD tăng giá trở lại nhờ thị trường chứng khoán Mỹ bật mạnh, cùng một số thông tin kinh tế lạc quan trong ngày. Điều này đã gây áp lực lên thị trường vàng kỳ hạn, kéo giá mặt hàng này giảm thêm 4,6 USD xuống 1.606 USD/ounce đêm qua.Trước đó, giá vàng loại này có lúc vượt lên mức 1.615 USD/ounce. Tính chung cả tuần qua, giá vàng giao sau chỉ tăng được 0,5% từ mức chốt 1.597,90 USD trong phiên giao dịch cuối tuần trước.Trong khi đó, hầu hết các mặt hàng kim loại khác loại giao tháng 3 tăng khá mạnh trong phiên 23/12. Cụ thể, giá palladium tăng 1,8% lên 666,25 USD/ounce. Giá bạc đứng ở mức 29,08 USD/ounce. Giá đồng tăng 5 cent lên 3,47 USD/lb.Mặc dù thị trường vàng đã đi xuống khá nhiều trong thời gian qua, nhưng theo giới phân tích, giá vàng có thể sẽ đạt tới ngưỡng 2.000 USD/ounce trong năm tới.Việc Ngân hàng Trung ương châu Âu quyết định cung cấp khoản vay rẻ cho hàng trăm nhà băng khu vực dự kiến sẽ thúc đẩy giá trị đồng Euro. Ngoài ra, chính sách tiền tệ của Trung Quốc có thể có những thay đổi theo chiều hướng tốt cho nhu cầu vàng.Tương tự như thị trường vàng, giá một số loại nông sản quan trọng cũng đi xuống trong phiên giao dịch cuối tuần (23/12) do đồng USD tăng giá trở lại trước những thông tin kinh tế sôi động từ Mỹ được công bố trong ngày.Giá ca cao giao sau giảm 3 USD, tương ứng 0,14%, xuống còn 2.218 USD/tấn. Giá cà phê arabica giảm 1,75 cent, tương ứng 0,79%, xuống mức 219,65 cent/lb. Giá gạo chưa xay xát trên sàn CBOT giảm 0,14 USD, tương ứng 0,98% xuống 14,145 USD/cwt.Ngược dòng, giá đường thô thế giới tăng nhẹ 0,64% lên 23,59 cent/lb. Giá đậu tương hợp đồng nhích 0,06% lên 1.172,5 cent/bushel. Giá ngô tăng 0,32% lên 619,5 cent/bushel. Giá len trên sàn SFE đi ngang ở mức 1.340 cent mỗi kg.