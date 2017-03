Hãng ôtô Chrysler của Mỹ thu hồi gần 700.000 xe

Một mẫu Jeep Wrangler đời 2008. (Nguồn: Internet)

Hãng xe có trụ sở ở ngoại ô Aburn Hills thuộc bang Michigan cho biết tới nay chưa có tai nạn hoặc thương vong nào liên quan tới các dòng xe thuộc diện thu hồi nhưng Chrysler vẫn tự nguyện tiến hành thu hồi xe.



Theo đại diện hãng ôtô Chrysler, công ty đang thu hồi gần 288.970 chiếc xe Jeep Wranglers đời từ năm 2006-2010 vì có thể có chất lỏng dò rỉ tại hệ thống phanh.



Công ty cũng đang thu hồi hơn 284.830 chiếc xe Dodge Grand Caravan và xe nhỏ Chrysler Town & Country đời 2008-2009 do có trục trặc liên quan tới hệ thống dây điện.



Các xe thuộc diện thu hồi bị nghi ngờ chứa đựng bộ dây diện sản xuất không đúng cách có khả năng làm cho bản lề cửa trượt hình thành điểm tiếp xúc và làm hao mòn dần lớp cách điện. Độ hao mòn này đến một mức độ nào đó sẽ gây ra hiện tượng chập điện ở bên trong cửa trượt, gây nóng then cửa, dễ dẫn đến nguy cơ phát lửa.



Đây là lần thứ hai trong vòng một tuần Chrysler công bố thu hồi xe.



Tuần trước, công ty đã thu hồi được gần 35.000 chiếc SUV cỡ nhỏ Dodge Calibers và một số xe Jeep Compasses đời 2007 sản xuất từ giữa tháng 3-5/2006 do lỗi kẹt chân ga khiến xe tăng tốc đột ngột ngoài tầm kiểm soát.



Chân ga của những loại xe này do Công ty CTS Corp, trụ sở tại Elkhart (Mỹ) cung cấp, đây chính là công ty đã sản xuất chân ga liên quan đến cuộc thu hồi 2,3 triệu xe Toyota đầu năm nay (do lỗi kẹt chân ga làm xe tăng tốc đột ngột).



Tuy nhiên, Chrysler báo cáo với Cơ quan an toàn giao thông quốc gia Mỹ (NHTSA) rằng chân ga của hãng mình có thiết kế và máy móc chế tạo hoàn toàn khác biệt với chân ga của Toyota.



Việc thu hồi xe được đưa ra sau năm tuần NHTSA mở cuộc điều tra về chân ga của xe Chrysler căn cứ vào năm đơn phàn nàn của người tiêu dùng.



Đây là lần thứ hai trong năm nay xe cỡ nhỏ của Chrysler có vấn đề. Tháng Hai vừa qua, hãng này đã tiến hành thu hồi hơn 355.500 chiếc Chrysler Town & Country, Dodge Caravan và Dodge Grand Caravan do lỗi túi khí./.