Heineken thâu tóm thành công Tiger

Đây là thương vụ thâu tóm lớn nhất trong ngành bia và nước giải khát khu vực châu Á-Thái Bình Dương.



Ngày 3/8, hãng bia Heineken của Hà Lan cho biết họ đã đạt được thỏa thuận mua lại hãng bia Châu Á-Thái Bình Dương (APB), chủ sở hữu thương hiệu bia Tiger – với giá 5,1 tỷ đô la Singapore, tương đương 4,1 tỷ USD.



Heineken cho biết tập đoàn Fraser & Neave (F&N) của Singapore đã chấp thuận lời đề nghị để Heineken mua lại cổ phần của F&N trong APB. Tin cho biết ban lãnh đạo F&N đã đạt được sự đồng thuận từ các cổ đông lớn trong thương vụ thâu tóm lớn nhất trong ngành bia và nước giải khát khu vực.



Hiện Heineken sở hữu 41,9% số cổ phần của APB, một trong những hãng bia lớn nhất Đông Nam Á, trong khi F&N nắm giữ 40%.



Trong bản thông cáo được phát đi từ trụ sở của hãng ở Amsterdam, Heineken nói họ đã đề nghị mua lại toàn bộ cổ phần của F&N trong APB với giá 50 SGD một cổ, tức cao hơn 45% so với giá trung bình của cổ phiếu này trong vòng hơn một tháng qua. Tổng giá trị của thương vụ là 5,1 tỷ SGD.



Heineken từng cho biết việc thâu tóm APB sẽ giúp họ tiếp cận trực tiếp các thị trường sôi động trong khu vực gồm Campuchia, Trung Quốc, Indonesia, Malaysia, New Zealand, Papua New Guinea, Singapore, Thailand và Việt Nam.



Các nhà phân tích cho biết Heineken đã phải cạnh tranh gay gắt với các hãng bia của Thái Lan và Nhật Bản để giành quyền kiểm soát APB, với sản phẩm chủ đạo là bia Tiger, rất được ưa chuộng trong khu vực.







Theo VietnamPlus