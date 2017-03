Honda đóng cửa 4 nhà máy ôtô tại Trung Quốc

Một nhà máy Honda tại Trung Quốc. (Ảnh: BLB)



Theo Mạnh Hà (VNN/ Bloomberg)

Phát ngôn viên của Honda, Tomoko Uchida cho biết, hôm 24/5 hãng xe có trụ sở tại Tokyo này đã cho đóng cửa hai nhà máy tại Guangzhou thuộc tỉnh Quảng Đông và hôm 26/5 đóng cửa hai nhà máy tại Guangzhou và Wuhan thuộc tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc.Công nhân của Công ty Honda Auto Parts Manufacturing Co. tại Foshan, thuộc tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc - một đơn vị chuyên sản xuất hộp truyền động và nhiều bộ phận của máy - đã bắt đầu đình công từ hôm 17/5, phát ngôn viên tại Bắc Kinh của Honda, Zhu Linjie cho biết.Đây là cuộc bãi công đầu tiên ảnh hưởng tới sản xuất của Honda tại Trung Quốc.Công đoàn và giới chủ tại Trung Quốc cho biết, tình trạng đình công đang trở nên phổ biến hơn tại Trung Quốc. Tuy nhiên, con số chính thức về các vụ đình công thì chưa được công bố, Chang-Hee Lee - một chuyên gia của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) cho biết.“Trung Quốc đang chứng kiến một sự thiết hụt về nhân lực lao động và đó là lý do khiến quyền đàm phán đang được chuyển sang người lao động”, Lee cho Bloomberg biết.Theo một báo cáo của chính quyền Trung Quốc, hơn 90% các doanh nghiệp nằm ở vùng đồng bằng sông Châu (Pearl River Delta) - khu vực bao gồm cả Guangzhou đang rơi vào tình trạng thiếu nhân lực lao động với tổng số thiếu hụt lên tới 2 triệu công nhân.Các nhà máy và liên doanh giữa Honda và đối tác Trung Quốc bị ảnh hưởng trong đợt đình công này hiện đang sản xuất một số mẫu xe khá thông dụng như Accord sedan và Civic compact với tổng công suất là 650.000 chiếc/năm.Được biết, 1.850 công nhân của Honda Auto Parts Manufacturing Co. đang yêu cầu lương tăng từ 1.500 NDT hiện tại lên 2.000 NDT (293 USD) và 2.500 NDT.Honda Auto Parts Manufacturing Co. (được nắm giữ 100% vốn bởi một chi nhánh của Honda) bắt đầu đi vào hoạt động năm 2007 và chuyên sản xuất hộp truyền động cho các mẫu xe Accord, City Odyssey và Fit.Honda dự kiến từ giờ tới nửa cuối năm 2012 sẽ tăng sản lượng tại Trung Quốc thêm 28% lên 830.000 chiếc/năm. Bên cạnh đó, hãng sẽ đưa ra 2 mẫu mới.Về doanh số bán hàng, trong năm nay, Trung Quốc dự kiến sẽ tiêu thụ khoảng 16 triệu chiếc (tăng 17%).