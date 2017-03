Hồng Kông: Hơn 20 tỷ đồng cho mỗi giấy phép hành nghề taxi

Xe taxi đang là kênh đầu tư “hot” tại Hồng Kông



Theo Thanh Tùng (DT/ SCMP)

Allan Shek, chủ một cửa hàng bán vàng và đá quý cho biết ông từng kiếm được hàng triệu USD nhờ vào những đợt sóng lớn trên thị trường chứng khoán và cơn sốt trên thị trường bất động sản Hồng Kông. Nhưng nay ông không còn quan tâm đến những thứ đó nữa.Tháng trước, ông đã mua 5 chiếc taxi cùng giấy phép hoạt động. 7- 8 người bạn của ông cũng đã bỏ tiền mua xe taxi, ông Shek tiết lộ. “Nếu tôi đủ khả năng, tôi sẽ mua thêm 15 xe taxi nữa trong năm nay”, vị doanh nhân nói đầy hồ hởi về cách mới nhất để kiếm tiền tại một thành phố, nơi chỉ số Hang Seng đã mất gần 7% từ đỉnh cao của năm, còn giá bất động sản đã bắt đầu giảm do các biện pháp hạ nhiệt của chính quyền.Theo trang Taxixchange.com, đơn vị môi giới các thương vụ và theo dõi mức giá giấy phép dịch vụ taxi tại Hồng Kông kể từ năm 2000, giá của một chiếc xe taxi có kèm giấy phép hành nghề đã lập kỷ lục 7,66 triệu đô la Hồng Kông (tương đương 988.000 USD) hôm 6/6 và là mức cao nhất kể từ khi dữ liệu này được theo dõi.So với thời điểm tháng 9/2009 khi giá bắt đầu đi lên, đến nay mỗi giấy phép hành nghề taxi đã tăng giá hơn 80%, do vốn vay giá rẻ đang dễ tiếp cận khiến nhiều nhà đầu tư quan tâm.Giá taxi tại Hồng Kông bị đẩy lên cao do nguồn cung hạn chế. Suốt từ năm 1994 đến nay, chỉ có 15.250 chiếc được hoạt động taxi. Đây cũng là lần gần nhất sở giao thông thành phố này tiến hành cấp phép.Đà tăng giá mạnh mẽ này đã khiến không ít người lên tiếng cảnh báo về sự xuất hiện của một bong bóng đầu tư mới tại một thành phố đã quen với hiện tượng này, Billy Mak, phó giáo sư tài chính của đại học Baptist Hồng Kông cho biết.Giá cho mỗi chiếc xe – hầu hết là những chiếc Toyota Crown Comfort màu đỏ, được nhập từ Nhật – cùng với giấy phép của chúng đang tăng nhanh hơn tốc độ tăng thu nhập mà những chiếc xe này có thể tạo ra.“Rõ ràng bong bóng đã xuất hiện”, Mak nói. “Các nhà đầu tư cảm thấy rằng không có nhiều cơ hội đầu tư tốt trên thị trường bởi bất động sản bị kiểm soát còn thị trường chứng khoán không có diễn biến tốt”.Các nhà đầu tư thường giao lại xe và giấy phép của mình cho các công ty quản lý xe taxi. Những công ty này sẽ đem xe cho lái xe thuê để tạo thu nhập. Khoảng một nửa số giấy phép hành nghề hiện do các nhà đầu tư nắm giữ, hãng môi giới Sintat Motors Management cho biết.Trong khi giá của xe taxi kèm giấy phép tăng gần gấp đôi kể từ năm 2009, chi phí thuê xe hàng ngày từ 680 – 800 đô la Hồng Kông đã tăng hoảng 12% trong cùng thời kỳ, Ling Chi-yung, tổng giám đốc của Sintat Motors cho biết.Vẫn theo lãnh đạo công ty này, khoảng 10% số nhà đầu tư là người về hưu muốn tìm kiếm thu nhập ổn định. 10% nhà đầu tư khác là các lái xe.Kể từ đầu năm 2009 đến nay, giá nhà đất tại Hồng Kông đã tăng hơn gấp đôi do lãi suất cho vay mua nhà sát mức thấp kỷ lục cộng với làn sóng vốn đầu tư từ Trung Quốc đại lục. Chính những yếu tố này khiến Hồng Kông trở thành nơi có giá căn hộ cao nhất thế giới, theo thống kê của hãng môi giới Savills.Để kiểm soát tình hình, chính quyền nơi đây đã ban bố một loạt biện pháp hạ nhiệt, khiến các nhà đầu tư sau đó đổ xô sang đầu cơ chỗ đậu xe. Một lần nữa, chính quyền lại phải vào cuộc.Các biện pháp mới nhất áp dụng hồi tháng 2, khiến giá nhà giảm 2,7% so với mức đỉnh. Số lượng giao dịch trong nửa đầu năm nay cũng xuống mức thấp nhất kể từ năm 1996.“Hiện nay, lợi nhuận từ taxi còn cao hơn cả bất động sản”, Kenny Wong, một nhà đầu tư sở hữu 4 đầu xe khẳng định. “Tôi sẽ không bán chúng cho dù giá có lên tới 8 triệu đô la Hồng Kông bởi hiện không còn lĩnh vực nào tốt hơn để đầu tư. Sau khi bán nó tôi biết làm gì đây ngoài việc bỏ tiền vào ngân hàng?”.Sau khi trừ các khoản phí quản lý, bảo trì, bảo hiểm, mỗi chiếc taxi có thể đem về thu nhập 18.000 đô la Hồng Kông (2320 USD) mỗi tháng. Trong khi đó, nếu gửi 7,66 triệu đô la Hồng Kông, mức giá kỷ lục cho một chiếc xe kèm giấy phép, vào ngân hàng, tiền lãi mỗi tháng thu được chỉ là 1277 đô la Hồng Kông, do lãi suất tiền gửi tại HSBC hiện chỉ là 0,2%/năm cho tiền gửi kỳ hạn 12 tháng.Tại New York, giá của các phù hiệu taxi, những tấm bảng bằng nhôm gắn trên mui xe chứng tỏ xe được phép hoạt động dịch vụ taxi, từng khiến nhà đầu tư đổ xô vào mua sau khi 2 trong số chúng được bán với giá 1 triệu USD/chiếc tháng 10/2011. Hiện mức giá cho mỗi phù hiệu taxi tại New York chưa kể giá của chiếc xe, là 1,05 triệu USD.