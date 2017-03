'Hong Kong nên cân nhắc neo tỷ giá với NDT'

Ngày này ba mươi năm trước, Hong Kong (Trung Quốc) bắt đầu neo đôla Hong Kong (HKD) với USD. Cơ chế tỷ giá này đã giúp họ đứng vững suốt nhiều cuộc khủng hoảng. Tuy nhiên, dù mang lại khá nhiều thuận lợi, chế độ neo tỷ giá vẫn phải chịu ngày càng nhiều chỉ trích do chính sách tiền tệ của Hong Kong phải theo Mỹ. Lãi suất tại Hong Kong đã phải duy trì thấp kỷ lục thời gian gần đây, khiến giá bất động sản tăng chóng mặt, WSJ cho biết.



Trong khi đó, đồng NDT ngày càng mạnh và được tự do hóa đã làm dấy lên nhiều ý kiến thúc giục Hong Kong nên chuyển sang neo vào đồng tiền này. Năm ngoái, cựu Giám đốc Cơ quan quản lý tiền tệ Hong Kong (HKMA) - Joseph Yam, người đặt ra chính sách neo tỷ giá 30 năm trước, đã gợi ý chính quyền xem xét lại hệ thống và cân nhắc các lựa chọn khác, như neo vào một rổ tiền tệ hoặc thả nổi hoàn toàn. David Li - Giám đốc Bank of East Asia, một trong các ngân hàng độc lập lớn của Hong Kong, gần đây cũng tuyên bố đã đến lúc xem xét lại chính sách neo tỷ giá.







Hong Kong đã neo tỷ giá với USD suốt 30 năm qua. Ảnh: FT



Chính sách này đã giúp ích cho Hong Kong rất nhiều trong ba thập kỷ qua. Năm 1983, đôla Hong Kong bị mất niềm tin trầm trọng khi nhà đầu tư ngày càng nghi ngờ về tương lai kinh tế của đặc khu này, sau nhiều vòng đàm phán giữa Anh và Trung Quốc về việc trao trả Hong Kong.Theo chế độ tỷ giá thả nổi thời đó, đôla Hong Kong đã mất giá mạnh so với USD. Tháng 9/1983, có thời điểm, đồng tiền này mất tới 13% trong hai ngày. Những người dân lo lắng đã xếp hàng quanh các siêu thị và vơ vét lương thực, thực phẩm do lo ngại nội tệ mất giá mạnh nữa.Vì thế, chính quyền đã phải quyết định neo tỷ giá với 1 USD đổi 7,8 HKD năm 1983 để ổn định nội tệ. Việc này bắt đầu có hiệu lực từ ngày 17/10/1983.HKMA luôn nói rằng chế độ neo tỷ giá chính là nền tảng cho sự ổn định tài chính và tiền tệ của Hong Kong. Nó đã giúp họ vượt qua nhiều cú sốc và khủng hoảng kinh tế trong hàng chục năm qua. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng cơ chế này cũng tạo ra không ít tổn thương cho nền kinh tế, khi kéo theo lạm phát nhập khẩu và giá tài sản tăng vọt do USD yếu đi những năm qua.NDT tăng mạnh gần đây đã khiến nhiều chuyên gia thúc giục Hong Kong neo tỷ giá với NDT. Năm nay là lần đầu tiên NDT vượt HKD để lọt top 10 đồng tiền được giao dịch nhiều nhất thế giới, theo Ngân hàng Thanh toán quốc tế (BIS). Đây là kết quả từ các nỗ lực của Trung Quốc, muốn tăng hiện diện tại các thị trường bị USD và euro thống trị.Tuy vậy, hồi đầu tuần, Norman Chan, CEO hiện tại của HKMA lại cho biết trên website của cơ quan này: "Còn quá sớm để cân nhắc sử dụng NDT neo đôla Hong Kong, khi NDT chưa được chuyển đổi tự do và dòng vốn vào Trung Quốc vẫn bị kiểm soát".