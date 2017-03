Hungary sẵn sàng bàn với IMF, EU về khoản vay

Phát biểu trước báo giới tại Praha (Séc), Ngoại trưởng Hungary Janos Martonyi nhấn mạnh ý chí và quyết tâm chính trị của nước này là bắt đầu đàm phán càng sớm càng tốt.



Hungary, thành viên EU từ năm 2004, đã phải cầu viện từ IMF và EU hồi tháng 11/2011 khoản tín dụng 20 tỷ euro (tương đương 25 tỷ USD) do những khó khăn kinh tế vì sự mất giá thảm hại của đồng nội tệ forint so với đồng euro và chi phí vay mượn tăng lên mức cao kỷ lục.



Chính phủ của Thủ tướng Viktor Orban liên tiếp phải đối mặt với những chỉ trích từ dư luận trong nước và quốc tế vì những cải cách gây tranh cãi, đặc biệt là đạo luật mới (có hiệu lực từ ngày 1/1/2012) bị cho là đe dọa sự độc lập của ngân hàng trung ương và hạn chế tự do báo chí.



Ngày 17/1 vừa qua, Ủy ban châu Âu (EC) đã khởi kiện Hungary về đạo luật mới, bị coi là vi hiến, và cho Budapest một tháng để xem xét điều chỉnh lại những cải cách gây tranh cãi, đồng thời kêu gọi các bộ trưởng tài chính EU áp dụng biện pháp trừng phạt Hungary.



Thủ tướng Hungary Viktor Orban ngày 8/2 đã lên tiếng bảo vệ các chính sách kinh tế gây tranh cãi của chính phủ trong thông điệp quốc gia được truyền hình trực tiếp ngày 7/2.



Ngày 17/2, Hungary đã gửi một văn bản phúc đáp lên EC, trong đó nêu rõ chính phủ nước này sẽ tiến hành "phân tích đầy đủ về mặt pháp lý" những bước đi của nước này nhằm bảo đảm luật pháp của Hungary phù hợp với những hiệp ước của EU.





(TTXVN)