Hy vọng về gói cứu trợ Hy Lạp đẩy giá dầu tăng cao

(TTXVN/Vietnam+)



Trên sàn New York, dầu thô ngọt nhẹ (còn gọi là dầu thô chuẩn Tây Texas - WTI) giao tháng 3/2012 tăng 1,13 USD lên 99,84 USD/thùng.Trong khi đó, dầu Brent Biển Bắc giao cùng kỳ hạn tăng 1,39 USD lên 118,59 USD/thùng trên sàn London - mức cao nhất kể từ tháng 8 năm ngoái.Nhà phân tích của Ngân hàng Commerzbank Carsten Fritsch cho rằng những hy vọng về một gói cứu trợ mới dành cho Hy Lạp, đồng USD suy yếu và những nguy cơ cắt nguồn cung từ Iran, Sudan, Nigeria là những yếu tố đẩy giá dầu tăng cao.Cũng trong ngày 9/2, các nhà lãnh đạo Hy Lạp đã đạt được một thỏa thuận vào phút cuối về mức cắt giảm mới trong kế hoạch "thắt lưng buộc bụng," mở đường cho các nước Khu vực sử dụng đồng tiền chung euro (Eurozone) đưa ra quyết định về một gói cứu trợ mới, trong bối cảnh giới công đoàn Hy Lạp kêu gọi một cuộc đình công mới nhằm phản đối thỏa thuận này.Thỏa thuận trên đạt được chỉ vài giờ trước khi bộ trưởng Tài chính các nước Eurozone nhóm họp để thảo luận về gói cứu trợ và việc giải quyết vấn đề nợ công của Hy Lạp, nhằm ngăn chặn sự vỡ nợ của nước này và chấm dứt một chương đen tối trong cuộc khủng hoảng của khu vực đồng tiền chung.Trong một diễn biến khác, Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) ngày 9/2 hạ mức dự báo tăng trưởng của nhu cầu dầu mỏ toàn cầu do kinh tế thụt lùi ở châu Âu và Mỹ, cũng như giá dầu tăng cao trên thế giới.Theo OPEC, trong năm 2012, mức tiêu thụ dầu toàn cầu là khoảng 88,76 triệu thùng/ngày, giảm từ mức 88,9 triệu thùng mà tổ chức này dự báo cách đây một tháng.Theo thống kê chính thức, Mỹ - nước tiêu thụ dầu nhiều nhất thế giới - sử dụng trung bình 18,1 triệu thùng dầu thô/ngày trong 4 tuần qua, giảm 4,8% so với cùng kỳ năm ngoái.