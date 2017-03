IAEA: Cần nâng cấp khuôn khổ phản ứng hạt nhân

Phát biểu tại Hội nghị khẩn cấp của Ban Giám đốc IAEA ở Vienna (Áo), ông Amano cho biết khuôn khổ phản ứng khẩn cấp về hạt nhân hiện nay được định hình sau thảm họa hạt nhân Chernobyl năm 1986, vì vậy nó cần được nâng cấp.



Khuôn khổ phản ứng hiện hành chỉ phản ánh được thực tế của thập kỷ 1980, không phù hợp với thực tế của thế kỷ 21, vì vậy không thể đáp ứng trách nhiệm của IAEA là cung cấp các thông tin có thẩm quyền và có giá trị trong thời gian nhanh nhất.



Ông Amano nhấn mạnh vì năng lượng hạt nhân vẫn là lựa chọn khả thi và quan trọng đối với nhiều nước như là nguồn năng lượng sạch và ổn định, nên vai trò của IAEA trong lĩnh vực an toàn hạt nhân phải được xem xét lại cùng với các tiêu chuẩn an toàn hạt nhân.



Tuy nhiên, IAEA không phải là cơ quan giám sát an toàn hạt nhân, mà chỉ là trung tâm hợp tác quốc tế, thiết lập các tiêu chuẩn an toàn và cung cấp tư vấn công nghệ. Trách nhiệm giám sát và đảm bảo an toàn hạt nhân thuộc về các nước thành viên có các nhà máy điện hạt nhân.



Tổng Giám đốc IAEA nhấn mạnh tình hình tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 của Nhật Bản vẫn rất nghiêm trọng, mặc dù đã có nhiều diễn biến tích cực. Tuy nhiên, ông khẳng định cuộc khủng hoảng hạt nhân này sẽ được khắc phục một cách hiệu quả./.





