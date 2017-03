ICAO và FIATA hợp tác phát hiện hàng nguy hiểm

ICAO và FIATA cũng mở rộng quan hệ đối tác nhằm tăng cường an ninh hàng hóa hàng không và thiết lập các chương trình liên quan cho các công ty tiếp chuyển hàng hóa trong tương lai gần.



Tổng Thư ký ICAO Raymond Benjamin đánh giá đây là một sáng kiến hợp tác cực kỳ quan trọng, góp phần tăng cường an toàn cho hệ thống vận tải hàng hóa hàng không.



Các công ty tiếp chuyển hàng hóa đảm nhận vận chuyển phần lớn hàng hóa thông qua đường hàng không và đóng vai trò sống còn để tăng cường dây chuyền cung cấp hàng hoá cho vận tải hàng không toàn cầu.



Chủ tịch FIATA Jean-Claude Delen cũng đánh giá thỏa thuận hợp tác với ICAO là sự phối hợp quan trọng của Liên minh này với ngành hàng không. FIATA sẽ thúc đẩy các chương trình đào tạo về phát hiện các hàng hoá nguy hiểm trên cơ sở các kinh nghiệm quy chế và tri thức công nghệ phong phú của ICAO.



Các công ty tiếp chuyển hàng hóa thành viên của FIATA sẽ được hưởng lợi ích từ phát triển này, đặc biệt trong lĩnh vực thiết yếu như vận tải an toàn các hàng hóa nguy hiểm bằng đường không.



ICAO là cơ quan chuyên môn của LHQ về hàng không quốc tế trong khi FIATA, thành lập năm 1926, là cơ quan phi chính phủ đại diện cho ngành tiếp chuyển hàng hóa với 40.000 công ty tiếp chuyển hàng hoá hoặc hậu cần với 8-10 triệu người lao động ở 150 nước.





(TTXVN/Vietnam+)