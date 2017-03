IMF giúp các nước đang phát triển tăng nguồn thu

Nghiên cứu của IMF nhấn mạnh việc tăng nguồn thu nhập trong nước để tài trợ cho các chi phí xã hội và xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu luôn là thách thức to lớn ở các nước đang phát triển.



Nghiên cứu chú trọng các kinh nghiệm thành công, trong đó tư vấn chính sách của IMF đóng vai trò quan trọng, đồng thời nêu bật những trở ngại và cơ hội dẫn đến thành công.



Nghiên cứu của IMF bao gồm các vấn đề về chính sách thu nhập và quản lý được xem xét cả dưới góc độ kỹ thuật cũng như trên bình diện kinh tế-chính trị rộng lớn. Một bài học kinh nghiệm then chốt là các nước đang phát triển cần duy trì cam kết chính trị, trong đó đề cao vai trò của những ý tưởng coi trọng tính hiệu quả và sự công bằng.



Trong những năm sắp tới, các nước này cũng cần tăng cường lưu tâm đến các vấn đề thuế quốc tế. Vấn đề này sẽ tác động mạnh mẽ đến nguồn thu của các nước đang phát triển, trong đó tăng cường hợp tác quốc tế về trao đổi thông tin có thể giúp bảo vệ và cải thiện mức thu nhập.



Nghiên cứu nhấn mạnh vai trò của IMF, đặc biệt là trợ giúp kỹ thuật và tiếp tục ủng hộ nỗ lực của các nước đang phát triển huy động các nguồn thu nhập trong nước để đáp ứng nhu cầu chi thiết yếu cho phát triển.



Các chiến lược được đề xuất trong nghiên cứu của IMF về cải tổ chính sách thuế, nhất là thuế tài nguyên và hải quan, cung cấp cơ sở để tăng cường cả về chất và lượng các nguồn thu của các chính phủ.



Tuy nhiên, các chuyên gia IMF cũng lưu ý việc ứng dụng các nguyên tắc và đề xuất này cần phù hợp với điều kiện đặc thù của mỗi nước đang phát triển cũng như trình tự thích hợp của cải tổ. An sinh xã hội ở các nước nghèo luôn phải là vấn đề bao quát chi phối các chính sách phát triển khác.





