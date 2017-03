Indonesia, Ấn Độ ủng hộ xóa cơ chế đánh thuế hai lần

(Nguồn: Reuters)



Phát biểu ngày 27/7 tại thủ đô New Delhi của Ấn Độ, Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Marti Natalegawa, tuyên bố rằng quan hệ hợp tác giữa Indonesia và đối tác Ấn Độ mang lại lợi ích to lớn không chỉ cho người dân của hai nước mà còn có ý nghĩa tích cực đối với sự phát triển ở khu vực và toàn thế giới.Hai bên nhất trí nâng kim ngạch thương mại song phương lên 25 tỷ USD vào năm 2015. Trong khi đó, phía Ấn Độ cũng thể hiện sự sẵn sàng thúc đẩy các mối quan hệ song phương lên tầm cao mới.Bộ trưởng Natalegawa tới New Delhi để tham dự kỳ họp thứ tư của Ủy ban Hỗn hợp Indonesia-Ấn Độ. Hai bên chủ trương mở rộng quan hệ hợp tác toàn diện, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế-thương mại.Ngoài ra, tại kỳ họp, giới chức Ấn Độ và Indonesia cũng thảo luận về công tác chuẩn bị cho "Hội nghị cấp cao Kỷ niệm sự hợp tác giữa Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Ấn Độ" dự kiến diễn ra vào tháng 12 tới tại New Delhi.