Indonesia đề xuất phân bổ gói bảo hiểm nông nghiệp

Vụ trưởng Tài chính Bộ Nông nghiệp Indonesia, ông Mulyadi Hendiawan cho biết giai đoạn đầu chính phủ sẽ phân bổ ngân sách bảo hiểm cho 2,4 triệu ha lúa canh tác trong tổng số 12 triệu ha trên cả nước.



Theo ông Mulyadi, chương trình bảo hiểm chỉ dành cho các nông dân sở hữu dưới hai ha lúa canh tác, do hầu hết nông dân quốc đảo sở hữu ít hơn con số này, trung bình khoảng 0,25 ha.



Bộ Nông nghiệp Indonesia đưa ra mức phí bảo hiểm tối thiểu 180.000 rupiah, trong đó chính phủ hỗ trợ 80%, nông dân chỉ phải đóng 20% còn lại. Thời gian đóng bảo hiểm được chia làm hai giai đoạn, từ tháng Tư đến tháng Chín và từ tháng Mười đến tháng Ba năm sau.



Nếu mất mùa, nông dân sẽ nhận được khoản tiền bồi thường 6 triệu rupiah. Tuy nhiên, chỉ những nông dân chịu thiệt hại lên tới 75% diện tích đất canh tác do hạn hán, lũ lụt, thực vật và vật nuôi xâm hại mới được chi trả bảo hiểm. Các cơ quan nông nghiệp, bảo hiểm sẽ xác nhận tình trạng mất mùa, tiến hành thủ tục chi trả trong vòng 14 ngày.



Bộ Nông nghiệp Indonesia đã chuẩn bị các quy định liên quan trong công tác quản lý nhà nước để tạo điều kiện triển khai chương trình bảo hiểm nông nghiệp.



Các quy định này cụ thể hóa Luật Nông nghiệp vừa được Quốc hội nước này thông qua, trong đó nêu rõ trách nhiệm chính phủ cung cấp các gói bảo hiểm nông nghiệp để hỗ trợ nông dân bị mất mùa do thiên tại, dịch bệnh, biến đổi khí hậu.



Luật Nông nghiệp cũng quy định cụ thể các công ty bảo hiểm quốc doanh phải phối hợp chính phủ triển khai gói bảo hiểm nông nghiệp.



Hiện nay, Indonesia chỉ hỗ trợ giống, phân bón cho nông dân nếu bị mất mùa với sự tài trợ của Cơ quan hợp tác và phát triển Nhật Bản (JICA). Tuy nhiên, chương trình này chỉ đáp ứng được một nửa so với yêu cầu khoảng 3.000ha lúa canh tác bị mất mùa mỗi năm.



Chính vì vậy, đa số người nông dân không mặn mà với dự án, trừ khi mùa màng thất bát./.





Theo Trần Hiệp (TTXVN)