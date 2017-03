Indonesia dự định tăng thuế xuất khẩu than năm tới

Quan chức cấp cao Bộ Năng lượng và Khoáng sản Indonesia, Thabrani Alwi, cho biết biện pháp tăng thuế xuất khẩu than dự kiến từ 5-7% hiện nay lên 13,5% là cần thiết, trong bối cảnh nguồn dự trữ than của Indonesia được dự báo sẽ cạn kiệt trong vòng 14 năm tới với nhịp độ khai thác và xuất khẩu như hiện nay. Có thể than vẫn là nguồn năng lượng chính của nền kinh tế Indonesia.



Ngoài ra, biện pháp này còn nhằm mục đích thúc đẩy sản xuất trong nước, khuyến khích sử dụng và phát triển năng lượng tái tạo. Hơn nữa, Chính phủ Indonesia cũng đã nâng thuế xuất khẩu khoáng sản thô lên 20%.



Hiệp hội Khai thác than Indonesia (ICMA) cho biết trong năm 2012, sản lượng than của quốc gia này đã đạt 386 triệu tấn, cao hơn 9% so với mục tiêu ban đầu và tăng 4% so với mức tương ứng 370 triệu tấn năm 2011.



Năm 2013, Chính phủ Indonesia đặt mục tiêu sản lượng than đạt 391 triệu tấn. Trong ba tháng đầu năm nay, nước này đã khai thác được 99 triệu tấn than.





Theo Việt Tú (TTXVN)