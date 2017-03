Indonesia: Kiều hối tăng mạnh trong tháng Ramadan

Tổng vụ trưởng Việc làm và Bảo vệ người lao động thuộc Bộ Lao động Indonesia, Reyna Usman cho biết tháng lễ Ramadan là thời gian người lao động di cư thường gửi tiền về nhà cho gia đình.



Hiện nước này có trên 4 triệu người đang làm việc ở nước ngoài, tăng 5% so với năm trước đó. Theo bà Usman, những nỗ lực của chính phủ nhằm tăng cường bảo vệ quyền lợi của người lao động xuất khẩu, chẳng hạn như mức lương tối thiểu, người lao động được giữ hộ chiếu, các điều kiện ăn, ở và việc làm đã giúp cải thiện đời sống và thu nhập của người lao động Indonesia ở nước ngoài, dẫn đến lượng kiều hối gia tăng.



Số liệu của Ngân hàng Trung ương Indonesia (BI) cho biết lượng kiều hối của Indonesia trong quý I năm 2013 đạt 1,9 tỷ USD, tăng 7% so với cùng kỳ năm 2012.



Con số thực tế còn cao hơn nhiều khi tính tới lượng tiền giao dịch bên ngoài hệ thống ngân hàng, và số tiền mặt mà những người lao động trực tiếp mang về nước.



Chỉ riêng trong tháng lễ Ramadan năm nay đã có tới 75.000 lao động Indonesia ở nước ngoài về thăm nhà, tăng 50% so với mức trung bình hàng tháng.



Tuy nhiên, BI cho biết lượng kiều hối gia tăng vẫn không đủ để cân bằng thâm hụt tài khoản vãng lai của Indonesia, vốn đã lâm vào tình trạng báo động kể từ quý IV năm 2011 do xuất khẩu giảm sút vì thị trường Mỹ, châu Âu - các đối tác thương mại chủ chốt của Indonesia - bị thu hẹp, trong khi nhập khẩu tăng do nhu cầu nhiên liệu và hàng hóa đầu vào gia tăng.



Cơ quan Thống kê Quốc gia Indonesia (BPS) cho biết trong quý II năm 2013 nước này đã thâm hụt tài khoản vãng lai 9 tỷ USD, tương đương 3,6% GDP, tăng so với mức thâm hụt 5,3 tỷ USD (2,4% GDP) quý trước đó.





