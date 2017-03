Indonesia lên kế hoạch đảm bảo an ninh lương thực

Ảnh minh họa. (Nguồn: Agro News)

Theo ông Rusman Heryawan, trong khuôn khổ chiến lược đảm bảo an ninh lương thực với mục tiêu đạt dự trữ gạo 10 triệu tấn vào năm 2014 và tự đảm bảo cung lương thực từ năm 2015, Indonesia đã cùng các nước thành viên khác trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) hợp tác với 3 nước Đông Á-Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc - thành lập kho dự trữ gạo khẩn cấp.Tuy nhiên, trên phương diện song phương, Indonesia cần tăng cường hợp tác an ninh lương thực với các nước, như Mỹ hay Nhật Bản..., không những để đảm bảo nguồn cung, ổn định giá, hỗ trợ kịp thời trong các trường hợp xảy ra thảm họa tự nhiên, mà còn đem lại sức sống mới cho khu vực nông nghiệp, hệ thống thủy lợi và các tổ chức nông nghiệp.Ông Rusman Heryawan cho biết việc chuẩn bị kế hoạch nói trên sẽ do các bộ hữu quan hợp tác thực hiện, trong đó chính phủ yêu cầu trước hết phải đảm bảo quản lý được khủng hoảng để bảo vệ những người nghèo và dễ bị tổn thương khi giá lương thực toàn cầu gia tăng.