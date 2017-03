Indonesia lên kế hoạch nâng cấp, mở rộng sân bay

Sân bay Ngurah Rai ở Bali. (Nguồn: indonesiafinancetoday.com)

Theo Việt Tú (TTXVN/Vietnam+)



Kế hoạch nâng cấp này nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại đang vượt khả năng cung cấp dịch vụ của ngành hàng không nước này.Giám đốc API phụ trách quan hệ công chúng, B.Merpin cho biết, dự kiến vào năm 2013 khi kế hoạch nâng cấp và mở rộng được hoàn thành, 5 sân bay nói trên sẽ là các sân bay tầm cỡ thế giới - các "thành phố cảng hàng không" với đầy đủ các dịch vụ hàng đầu như khách sạn, trung tâm mua sắm...Hiện tất cả các sân bay do API quản lý đều hoạt động trong tình trạng quá tải. Vì vậy, trong chiến lược phát triển của mình API ty sẽ dành ưu tiên hàng đầu cho việc mở rộng nhà ga đưa đón khách và các dịch vụ liên quan đến hậu cần.Ngoài 5 sân bay nói trên, công ty còn quản lý 8 sân bay khác, chủ yếu nằm ở khu vực phía Đông của Indonesia. Tổng số hành khách của tất cả 13 sân bay do API quản lý đã tăng 11%, từ 41 triệu lượt người năm 2009 lên 49 triệu lượt người năm 2010, vượt xa công suất thiết kế ban đầu.Sân bay Ngurah Rai tại đảo du lịch Bali - đóng góp lớn nhất vào doanh thu của API - chỉ có khả năng phục vụ 7,5 triệu lượt hành khách mỗi năm, đã phải đón tiếp tới 11 triệu lượt người năm 2010.Sau khi nâng cấp và mở rộng với vốn đầu tư 1.940 tỷ rupiah, sân bay sẽ có công suất 25 triệu lượt người/năm, có khu nhà ga quốc tế rộng 120.000 m2, bãi đỗ xe 3 tầng diện tích 39.000 m2 chứa được 1.500 ôtô…Để phục vụ cho kế hoạch phát triển to lớn của mình, API đã thành lập 4 công ty chi nhánh hoạt động trong 4 lĩnh vực khách sạn, bất động sản, hậu cần và dịch vụ, với tổng vốn đầu tư 100 tỷ rupiah, nhằm tăng tỷ trọng doanh thu phi hàng không trong tổng doanh thu hằng năm, từ 22% năm 2010 lên 60% vào năm 2020, đồng thời đổi mới hình ảnh của mình bằng logo mới, trị giá 200 triệu rupiah.