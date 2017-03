Indonesia sẽ hạn chế bán nhiên liệu được trợ giá

Indonesia có kế hoạch tăng giá nhiên liệu được trợ giá thêm 1.500-2.000 rupia/lít để tránh khả năng thâm hụt ngân sách năm 2013, do tiêu thụ nhiên liệu tăng mạnh, có thể vọt lên 3,85% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP), cao gấp đôi so với mức mục tiêu ban đầu 1,95% GDP và cao hơn cả mức mục tiêu 2,4% GDP trong kế hoạch ngân sách sửa đổi đang được Chính phủ xem xét trình Quốc hội.



Tuy nhiên, tăng giá nhiên liệu được trợ cấp là một vấn đề kinh tế-xã hội hết sức nhạy cảm, đặc biệt là khi cuộc bầu cử lập pháp và tổng thống ở Indonesia đang đến gần, dự kiến sẽ diễn ra vào giữa năm tới.



Tổng thống Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono đã tuyên bố việc tăng giá nhiên liệu được trợ cấp sẽ chỉ được tiến hành khi nào chính phủ đã chuẩn bị sẵn sàng và đầy đủ các chương trình an sinh xã hội bù đắp thiệt hại cho những người nghèo do giá nhiên liệu cao hơn.



Thứ trưởng Susilo Siswoutomo nói rằng trong bối cảnh sức ép từ hai phía trong khi chưa thể thực hiện cắt giảm ngân sách nhà nước cho trợ cấp năng lượng, hạn chế bán nhiên liệu được trợ giá là một giải pháp tình thế bắt buộc.



Việc hạn chế này sẽ được áp dụng trong các giai đoạn phù hợp với tiến trình lắp đặt các thiết bị hệ thống giám sát và sẽ được thực hiện đầu tiên tại thủ đô Jakarta vào tháng 7 tới.



Theo tính toán của Bộ Năng lượng và Khoáng sản Indonesia, mức tiêu thụ hợp lý mỗi ngày đối với xe máy là 0,7 lít và ôtô con là 3 lít. Theo quy định mới, chủ xe sẽ được phép mua nhiên liệu được trợ cấp trong một thời gian nhất định, ví dụ một lần trong một tuần. Bằng cách áp đặt hạn chế, Chính phủ Indonesia hy vọng doanh số bán nhiên liệu được trợ giá sẽ không vượt quá hạn ngạch đã được thiết lập trong kế hoạch ngân sách nhà nước 2013.



Theo kế hoạch nói trên, Công ty dầu khí quốc doanh Indonesia PT Pertamina sẽ cài đặt các thiết bị thông tin dựa trên công nghệ được gọi là thẻ RFID cho khoảng 100 triệu xe (bao gồm 11 triệu ôtô, 80 triệu xe máy, 3 triệu xe buýt và 6 triệu xe tải) và 5.027 trạm xăng trong cả nước trong giai đoạn từ tháng 7/2013 đến tháng 6/2014. Việc lắp đặt các thẻ RFID đầu tiên còn phải chờ Bộ Năng lượng và Khoáng sản, Bộ Giao thông vận tải và Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Indonesia ban hành một nghị định chung.



Tuy nhiên, Thứ trưởng Susilo Siswoutomo cho biết việc lắp đặt các thẻ RFID cho trên 500.000 xe công của chính phủ sẽ được triển khai từ tháng 5/2013.





Theo Việt Tú/Jakarta (Vietnam+)