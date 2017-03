Indonesia tạm thời miễn thuế nhập khẩu đỗ tương

Thu hoạch đậu tương ở Indonesia. (Nguồn: thejakartaglobe.com)



(TTXVN)



Thứ trưởng Nông nghiệp Indonesia Bayu Krishnamurti cho biết giá đỗ tương tăng cao trên cả thị trường trong nước lẫn thế giới, chủ yếu do điều kiện thời tiết bất lợi tại các nước sản xuất đỗ tương chủ chốt của thế giới, nhất là hạn hán tại Mỹ.Việc hạ thuế nhập khẩu đỗ tương từ 5% xuống 0% sẽ giúp "hạ nhiệt" giá mặt hàng này trên thị trường nội địa hiện ở mức 6.800-7.500 rupiah/kg.Mới đây, Hiệp hội các nhà sản xuất đậu phụ và các sản phẩm từ đỗ tương Indonesia (Primpkopti) đã tổ chức biểu tình, bãi công tại nhiều thành phố ở nước này để phản đối giá đỗ tương tăng cao.Trước đó, Indonesia năm 2011 cũng đã phải miễn thuế nhập khẩu đỗ tương khi giá mặt hàng nông sản này tăng cao do thời tiết xấu ảnh hưởng lớn đến sản lượng. Cách đây 4 năm, Chính phủ Indonesia đã phải trợ cấp 1.000 rupiah cho mỗi kg đỗ tương do giá tăng.Theo Bộ trưởng Thương mại Indonesia Gita Wiryawan, Indonesia phụ thuộc tới 70% đỗ tương nhập khẩu để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ trong nước vào khoảng 2,6 triệu tấn/năm, chủ yếu do nông dân bỏ trồng đỗ tương sang trồng ngô có hiệu quả kinh tế cao hơn.Để cải thiện tình trạng mất cân bằng về đỗ tương, Bộ Nông nghiệp Indonesia đã cam kết mở rộng diện tích trồng đỗ tương, nhằm đạt sản lượng 1,1-1,5 triệu tấn/năm, đồng thời khyến khích sử dụng công nghệ biến đổi gien để phát triển các giống đỗ tương có các đặc tính ưu việt, năng suất cao.