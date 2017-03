Indonesia-Australia nỗ lực sớm ký hiệp định CEPA

Ngoại trưởng Australia Kevin Rudd và Bộ trưởng Kinh tế

Indonesia Hatta Rajasa. (Nguồn: Reuters)

Ngoại trưởng Australia Kevin Rudd và Bộ trưởng Kinh tếIndonesia Hatta Rajasa. (Nguồn: Reuters)

(TTXVN/Vietnam+)



Bộ trưởng Kinh tế Hatta Rajasa cho biết cả hai chính phủ Indonesia và Australia đều nhận thấy sự cần thiết phải đẩy nhanh việc hoàn tất CEPA, một thỏa thuận thương mại song phương sẽ thúc đẩy thương mại và đầu tư, đem lại lợi ích cho cả hai nước. Hai bên đang nỗ lực để có thể ký kết văn kiện này trong năm tới.Ngoài ra, Bộ trưởng Hatta Rajasa cũng cho biết, Diễn đàn bộ trưởng Indonesia-Australia (IAMF) lần thứ 10 - được tổ chức tại Indonesia vào tháng 10 năm nay - sẽ tập trung thảo luận về hợp tác trong các lĩnh vực khác nhau, bao gồm cả các ngành công nghiệp, thương mại và đầu tư, khoa học và công nghệ, nông nghiệp, thực phẩm và lâm nghiệp.Theo Bộ trưởng Thương mại Indonesia Mari Elka Pangsstu, CEPA Indonesia-Australia bao gồm các thỏa thuận về thương mại, đầu tư, và sẽ bổ sung nhiều điểm hơn cho những nội dung chủ yếu của Hiệp định Thương mại tự do ASEAN-Australia-New Zealand (AANZFTA), vừa được Indonesia phê chuẩn trong tháng 5/2011.Bà Mari Elka Pangsstu cũng hy vọng sau khi ký kết CEPA, Australia sẽ tăng cường đầu tư hơn nữa vào các ngành công nghiệp chế tạo ôtô, dệt may và giúp Indonesia xây dựng năng lực trong các lĩnh vực nông nghiệp và chăn nuôi gia súc.Năm ngoái, kim ngạch mậu dịch giữa hai nước đạt 8,3 tỷ USD, tăng so với mức 6,7 tỷ USD năm 2009, trong đó Indonesia xuất khẩu 4,2 tỷ USD hàng hóa sang Australia và nhập khẩu 4,1 tỷ USD; Australia đã đầu tư 212,2 triệu USD vào 95 dự án ở Indonesia, tăng so với 69 dự án và 34,5 triệu USD năm 2009.