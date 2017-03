Iraq-Arập Xêút là "cứu tinh" của thị trường dầu mỏ

Hiện sản lượng dầu của Iran đang ở mức thấp nhất trong hai thập kỷ, trong khi sản lượng dầu của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) tháng Tư vừa qua đã vọt lên mức cao nhất kể từ năm 2008.



Samuel Ciszuk, chuyên gia tư vấn tại KBC Energy Economics nhận định, nếu không có nguồn dầu bổ sung này, lệnh cấm vận có thể là một chính sách "xa hoa," làm gia tăng các mối lo về nguồn cung và đẩy giá dầu lên cao.



Theo các quan chức OPEC, trong tháng Tư vừa qua, nguồn cung dầu từ OPEC trung bình ở mức 31,75 triệu thùng/ngày, so với mức 31,32 triệu thùng/ngày trong tháng 3/2012. Cùng kỳ, sản lượng dầu của Iraq chạy qua mốc 3 triệu thùng/ngày, tăng 230.000 thùng/ngày so với tháng trước đó.



Cũng trong tháng Tư, nguồn cung dầu của Arập Xêút vọt lên 10 triệu thùng/ngày.



Bộ trưởng Dầu mỏ Iraq Abdelkarim al-Luaybi cho biết, nước này có kế hoạch tăng sản lượng và lượng dầu xuất khẩu năm 2012 lên tương ứng 3,4 triệu thùng/ngày và 2,6 triệu thùng/ngày.



Hồi tháng Ba, có thời điểm giá dầu vọt lên 128 USD/thùng - mức cao nhất kể từ năm 2008 do tâm lý lo ngại về nguy cơ thiếu hụt nguồn cung. Tuy nhiên, từ đó đến nay, giá dầu có xu hướng giảm dần và giá dầu Brent đã nằm dưới mốc 120 USD/thùng trong phiên giao dịch đầu tuần này.



Với Iran, tháng Tư là tháng thứ hai liên tiếp sản lượng dầu giảm mạnh, trong bối cảnh châu Âu và Mỹ đang nỗ lực phong tỏa nguồn thu từ xuất khẩu dầu mỏ của Iran để buộc nước này phải dừng chương trình hạt nhân của mình lại.





Theo Hương Giang (TTXVN)