Israel khiến kinh tế Palestine thiệt hại hàng tỷ USD

Theo sự phân chia tạm thời của Hiệp ước Oslo năm 1995, vùng đất Bờ Tây được tách thành ba phân khu hành chính, trong đó Palestine kiểm soát hoàn toàn Khu A, Israel kiểm soát hành chính và an ninh ở Khu C, còn Khu B thuộc quyền quản lý an ninh chung giữa hai bên.



Tuy nhiên, trong báo cáo nhan đề “Khu C và tương lai kinh tế Palestine”, WB cho rằng do Khu C chiếm tới 61% diện tích Bờ Tây và là nơi có chứa hầu hết các nguồn tài nguyên thiên nhiên ở Bờ Tây nên việc phân khu này được đặt dưới sự kiểm soát của Israel đang gây thiệt hại lớn cho Palestine. Cụ thể, chỉ có 180.000 người Palestine, chiếm 6,6% dân số, đang sinh sống trong khu vực này.



Theo tính toán của WB, nông nghiệp Palestine sẽ được thúc đẩy mạnh mẽ nếu những hạn chế về tiếp cận nguồn cung cấp nước được nới lỏng vì phần lớn diện tích đất ở khu C là đất nông nghiệp, trừ một số địa điểm được Israel sử dụng để xây dựng các khu định cư gây tranh cãi.



Ngoài ra, việc Khu C tiếp cận lối ra Biển chết cũng được xem là lợi thế giúp mở ra các cơ hội cho ngành khai khoáng và du lịch của Palestine. Ước tính, Palestine đáng lẽ đã thu được 918 triệu USD, tương đương 9% GDP năm 2011, nếu được khai thác các khoáng sản từ Biển chết và thu thêm về 126 triệu USD/năm từ ngành du lịch, tương đương 1% GDP, nếu có thể khai thác các dịch vụ du lịch tại vùng biển này. Các hoạt động xây dựng và viễn thông cũng sẽ phát triển nếu các hạn chế được dỡ bỏ.



Báo cáo nhấn mạnh việc tăng GDP sẽ làm giảm tỷ lệ thất nghiệp và tăng doanh thu thuế cho chính quyền Palestine, giúp chính quyền này ít phải phụ thuộc hơn vào các nguồn quỹ tài trợ vốn đã giảm xuống hơn một nửa vào năm 2012. Báo cáo viết: "Chìa khóa của sự thịnh vượng ở Palestine vẫn là việc loại bỏ những hạn chế an ninh của Israel".



Giám đốc WB phụ trách các vùng lãnh thổ Palestine Mariam Sherman cũng cho rằng việc tiếp cận Khu C sẽ giúp Palestine tiến một bước dài trong việc giải quyết các khó khăn về kinh tế. Theo bà, việc bãi bỏ những hạn chế về an ninh của Israel có thể giúp chuyển đổi kinh tế Palestine và cải thiện căn bản những triển vọng tăng trưởng lâu dài.



Dự đoán tăng trưởng kinh tế của Palestine trong nửa đầu năm nay chỉ đạt 1,9%, giảm mạnh so với mức 5,9% trong cả năm 2012.





Theo TTXVN